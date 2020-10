Vento ridotto: gli effetti previsti dall'allerta rimasti sulla carta

Le immagini registrate oggi alle ore 14 a nella zona di Pavullo forniscono l'idea di una condizione meteo, relativa al vento, ben lontana da quella prospettata dall'allerta meteo di livello rosso diffusa giovedi da Arpae. Immagini che riflettono la situazione registrata anche ieri quando anche le sporadiche raffiche di vento registrate dalla stazione meteo di Pavullo non hanno mai superato i 50 km/h, al sotto della metà di quelle anche a 100 della stessa allerta. Una allerta che come le ultime due nell'ultimo mese, relative al rischio di esondazione dei torrenti minori e frane in appennino a causa di abbondanti precipitazioni hanno lasciato il passo a condizioni ben migliori e di gran lunga al di sotto di quelle previste. Si trattava di allerte gialle e arancioni. Importanti ma ben diverse da una allerta rossa, che genera giustificato allarme anche da parte delle istituzioni pubblico, prima di tutto dei comuni delle aree maggiormente interessate. In questo caso, quelle montane.Il principio di precauzione assolutamente giustificabile di fronte ad una allerta di livello massimo (rosso), ha dato il via libera, in appennino, ad una serie di ordinanze per disporre la chiusura delle scuole. In sette comuni, in particolare, e non per uno ma per due giorni. Per poi accorgersi di doversi scontrare con una condizione per molti tratti pressoché normale, alternata a momenti più particolari ma non eccezionali, legati a raffiche di gran lunga inferiori a quelle prospettate. E nemmeno a livello da generare quei disagi e quei danni che spesso, purtroppo, dobbiamo registrare in giornate non accompagnate da allerte.La conferma arriva anche dalla Provincia di Modena che pur parlando di forte vento in un comunicato afferma che nelle ultime non si sono registrati particolari disagi o danni lungo le strade provinciali.