'Via Tignale del Garda, dal sindaco solo chiacchiere: ci diano il progetto'

'Dal sindaco? Tante chiacchiere. Ha approfittato di un tema sentito dai residenti, come quello dei garage interrati, per utilizzarlo a suo favore, promettendo un approfondimento solo su quel tema mentre di criticità ce ne sono tante. Vorremmo esporre queste criticità in un confronto aperto con il progetto in mano e non guardando delle slide. Purtroppo alla nostra richiesta formale di avere il progetto, ci è stato addirittura risposto che lo stesso è del progettista e non si può avere. Noi andiamo avanti chiedendo che i residenti siano ascoltati valutando proposte alternative che non si fermano ai garage'.A parlare a La Pressa è Canio Iungano, legale rappresentante di un gruppo di residenti del grande complesso da 81 appartamenti di via Tignale del Garda di proprietà della cooperativa Unicapi, oggetto di un progetto di ristrutturazione e adeguamento antismico che prevederebbe anche la demolizione di 80 garage ora a raso ed il loro interramento oltre alla realizzazione di alcune strutture comunali a scopi sociali nell'area dell'adiacente parco. Aspetti, questi ultimi, fortemente osteggiati dai residenti-soci della cooperativa e nuovamente rappresentati nel corso delle riunione tra residenti stessi e Comune alla sala civica di via Viterbo a Modena. Una riunione chiusa con l'impegno del sindaco ad approfondire il tema dell'interramento dei garage e possibili alternative. Soluzione parziale e strumentale per l'avvocato Iugano presente alla serata.Ulteriore risposta sul tema da parte del comune potrebbe arrivare giovedì pomeriggio nel corso della seduta del Consiglio comunale di Modena, attraverso la risposta dell'assessore all'urbanistica Vandelli all'interrogazione presentata dal consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi.