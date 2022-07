Violenza e maltrattamenti, da inizio anno 200 casi da Codice Rosso

Duecento interventi per casi di violenza domestica e maltrattamenti, e circa sessanta interventi legati ad atti persecutori. Se si considerano i primi 7 mesi dell'anno si tratta di più di un episodio al giorno. Nella sola provincia di Modena. Una fotografia di un fenomeno endemico quella che emerge dalle parole del Sottotenente Francesca Tilocca, Comandante della compagnia dei Carabinieri di Sassuolo su questo genere di reati. L'invito, da parte delle forze dell'ordine, è denunciare e dare la possibilità alle forze dell'ordine di intervenire, spesso preventivamente. Varato esattamente 3 anni fa, nel luglio del 2019,introduce tra le novità in ambito procedurale, una accellerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto di adottare più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.Per questo aspetto, all'interno di diversi comandi e sedi di compagnia, ci sono a disposizione da anni camera di ascolto per le vittime di questo genere e che come vittime, si trovano al centro di provvedimenti emergenzialiNel video Francesca Tilocca parla del codice rosso all'interno di una delle sale di ascolto presenti in provincia di Modena