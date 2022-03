Zelensky dopo un mese di Guerra: 'La libertà deve essere armata'

Persone libere del mondo libero!Ucraini e cittadini di tutti i paesi che apprezzano la libertà!Amici!Il 24 marzo sarà passato un mese dalla nostra resistenza. Eroica resistenza dello stato ucraino, del popolo ucraino alla spietata invasione della Russia. È già un mese della nostra difesa contro il tentativo di distruggerci. Toglierci dalla faccia della terra.Il piano originale delle truppe russe è fallito già nei primi giorni dell'invasione.Non sanno niente di noi, degli ucraini. Non sanno niente della libertà. Su quanto sia prezioso. Non sanno come la libertà arricchisca la vita. Dia senso alla vita.Ma ce ne sono molti! Ci sono ancora molti invasori. La Russia riceve manodopera da tutto il mondo. Attrezzatura. Bombe aeree, missili. Alla ricerca di mercenari in tutto il mondo. Qualsiasi feccia in grado di sparare ai civili.Le truppe russe distruggono le nostre città. Uccidi i civili indiscriminatamente. Donne violente. Rapire i bambini. Spara ai rifugiati. Cattura i convogli umanitari. Sono impegnati nel saccheggio.Bruciano musei, fanno saltare in aria scuole e ospedali. L'obiettivo per loro sono le università, i quartieri residenziali... Qualsiasi cosa! Le truppe russe non conoscono i limiti del male.Ma la guerra della Russia non è solo la guerra contro l'Ucraina. Il suo significato è molto più ampio.La Russia ha iniziato la guerra contro la libertà così com'è.Questo è solo l'inizio per la Russia in terra ucraina. La Russia sta cercando di sconfiggere la libertà di tutte le persone in Europa. Di tutte le persone del mondo. Cerca di dimostrare che solo la forza rozza e crudele conta.Cerca di mostrare che le persone non contano, così come tutto ciò che ci rende persone.Questo è il motivo per cui tutti dobbiamo fermare la Russia. Il mondo deve fermare la guerra.Ringrazio tutti coloro che agiscono a sostegno dell'Ucraina. A sostegno della libertà. Ma la guerra continua. Continuano gli atti di terrore contro persone pacifiche. Già un mese! Così lungo! Mi spezza il cuore, il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera del pianeta.Ecco perché vi chiedo di opporvi alla guerra! A partire dal 24 marzo – esattamente un mese dopo l'invasione russa… Da questo giorno e dopo.Mostra la tua posizione! Vieni dai tuoi uffici, dalle tue case, dalle tue scuole e università. Vieni in nome della pace. Vieni con i simboli ucraini per sostenere l'Ucraina, per sostenere la libertà, per sostenere la vita.Vieni nelle tue piazze, nelle tue strade. Renditi visibile e ascoltato. Dì che le persone contano. La libertà conta. La pace conta. L'Ucraina conta.Dal 24 marzo. Nei centri delle tue città.Tutti insieme che vogliono fermare la guerra.Voglio rivolgermi ai cittadini della Russia separatamente.Sono sicuro che molti di voi sono disgustati dalla politica del proprio Stato. Che sono già stufi di quello che vedi in TV. Delle bugie dei tuoi propagandisti su Internet. Propagandisti che sono pagati dalle vostre tasse. E mentono sulla guerra, che viene pagata dalle tue tasse. E che rende tutti i cittadini della Russia più poveri. Ogni giorno più poveri.Non è stupido? Il tuo Stato riscuote le tasse da te per renderti più povero. Per isolarti dal mondo. Per rendere più facile per loro controllarti. E più facile mandarti in guerra a morire.L'Ucraina non ha mai minacciato la sicurezza della Russia.Anche adesso, stiamo facendo di tutto solo per riportare la pace nella nostra terra. Non alla tua - alla nostra terra. Alla nostra gente.Stiamo facendo di tutto per porre fine a questa guerra. E quando ci riusciremo - accadrà sicuramente - sarete sicuri almeno di una cosa: i vostri figli non saranno più mandati a morire sulla nostra terra, sul nostro territorio.Pertanto, anche voi, cittadini della Russia, siete interessati alla pace. Salva i tuoi figli dalla guerra. Dì la verità sulla guerra. E se puoi lasciare la Russia per non dare le tue tasse alla guerra, fallo.Tutti i sondaggi mostrano che la gente d'Europa e d'America ci sostiene.Sono grato a tutti voi per questo. Grato a nome dell'Ucraina. A tutti nell'Unione Europea, negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e in altri paesi per averci supportato. Per sostenere la libertà. Per aver sostenuto l'Ucraina.Il 24 marzo si terranno tre importanti vertici a Bruxelles, in Europa. Importante per la sicurezza di ognuno di noi. Vertice della NATO. Vertice dell'UE. Vertice del G7.Sono sicuro che le persone mostreranno come ci supportano. Ma i politici devono anche sostenere la libertà. Tutti loro. Devono sostenere la lotta per la vita.Stiamo aspettando passi significativi. Dalla NATO, dall'UE e dal G7.Sappiamo che i russi hanno già iniziato a esercitare pressioni sui loro interessi. Questi sono gli interessi della guerra. Sappiamo che stanno lavorando con alcuni partner. Sappiamo che vogliono eliminare questo problema. La lotta contro la guerra. Ma questa è la guerra che deve essere spenta.La nostra ferma posizione sarà rappresentata a questi tre vertici. In questi tre vertici vedremo: chi è un amico, chi è un partner e chi ci ha tradito per soldi.La vita può essere difesa solo quando è unita. La libertà deve essere armata.Il cielo ucraino non è stato messo al sicuro dai missili e dalle bombe russe. Non abbiamo ricevuto aerei e moderne armi antimissilistiche. Non abbiamo ricevuto carri armati, equipaggiamento antinave. Le forze russe possono continuare a uccidere migliaia di nostri cittadini, distruggendo le nostre città. Solo perché ci sono troppi invasori. Solo perché la Russia si sta preparando per una simile guerra da decenni.Abbiamo chiesto di chiudere il nostro cielo. E abbiamo chiesto che l'assistenza della NATO fosse efficace e senza limiti. Qualsiasi supporto nelle armi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo chiesto all'Alleanza di dire che aiuterà pienamente l'Ucraina a vincere questa guerra, a liberare i nostri territori dagli invasori ea riportare la pace in Ucraina.Persone libere del mondo libero! Insieme dobbiamo impedire alla Russia di rompere qualcuno nella NATO, nell'UE o nel G7. Dal rompere e portarlo dalla parte della guerra. Vedremo il 24 marzo.Ucraini! Tutti i nostri eroi!È passato un mese. Abbiamo resistito sei volte più a lungo di quanto il nemico avesse pianificato, di quanto il comando russo avesse riferito al presidente russo.Erano convinti che l'Ucraina non fosse uno Stato. Erano convinti che gli ucraini non fossero una nazione. Si sono ingannati. Ma non ci importa di loro. Questo è il loro suicidio di stato. E stiamo solo proteggendo le nostre vite. La nostra libertà. Il nostro stesso stato. I nostri figli. Quindi, il nostro futuro.Questa è una guerra per l'indipendenza. E dobbiamo vincere.Ricostruiremo ogni città che resiste eroicamente. Porteremo gli invasori alla giustizia per ogni crimine. Zhytomyr e Sumy, Kyiv e Chernihiv, Kharkiv e Mariupol, Volnovakha e Mykolaiv, Okhtyrka e Hostomel, Kherson e Odesa, Izyum e Donetsk, Luhansk e Chornobaivka... Tutta la nostra gente vivrà! In un'Ucraina libera. Dopo la nostra vittoria. Che arriverà prima, più saremo tutti uniti.Siamo tutti ucraini. Siamo tutti europei. Siamo tutti persone libere del mondo libero.In unità! Sul campo di battaglia e nelle posizioni politiche, nei raduni e nei vertici, nel lavoro e nella comunicazione con le persone. Con tutte le nostre azioni, dobbiamo costringere la Russia a cercare la pace. Con tutte le nostre azioni, dobbiamo avvicinare la vittoria della libertà.Possa la memoria di tutti coloro che sono morti per l'Ucraina vivere per sempre!Gloria eterna a tutti i nostri eroi!Gloria all'Ucraina!