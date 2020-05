Casette Italia, le casette in legno made-in-Modena vincono l’Award 2020 di Build Magazine

Anche quest’anno la nota azienda modenese di casette da giardino e casette in legno abitative è stata premiata agli Home Builder Awards 2020 della prestigiosa rivista europea BUILD MAGAZINE: Best Garden-LOFT Company of the Year 2020 – Italy.

Dal 2010 Casette Italia progetta in Italia e produce in Scandinavia casette in legno, chalet e loft perfetti per creare uno spazio dove lavorare, rilassarsi o semplicemente vivere, grazie al connubio tra i materiali di origine scandinava e le competenze progettuali italiane.

“Questo premio deriva anche dalla nostra visibilità su mercati esteri come Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia. Infatti il nostro focus su prodotti realizzati su misura per architetti e studi di progettazioni, e quindi per i loro clienti, ci rende un’azienda del Made-in-Italy interessante anche per i clienti business stranieri che vogliono puntare sul design italiano e l’alta qualità delle materie prime” afferma Leprotti, direttore commerciale di Casette Italia. La società Casette Italia, con il suo brand premium KOALA si avvale del canale B2B per le proprie vendite, garantendo professionalità e competenza agli esperti del settore.

Non si limita però solo a questo, come specifica Leprotti “Tramite i nostri canali online proponiamo anche ai privati sia il catalogo dei prodotti standard (il più ampio in Italia con più di 100 casette pre-progettate) sia la possibilità di personalizzare e progettare su misura tenendo conto delle esigenze del cliente finale”.

L’elemento differenziante di Casette Italia è sicuramente la capacità di offrire un prodotto premium, di alto qualità e con un servizio completo, dato che “siamo gli unici in Italia ad adottare il Nordic Wood Protocol per garantire l’uso di legni nordici certificati ed a lenta crescita. I nostri clienti sono quelli che confrontando le casette in legno dei vivai o dei centri commerciali, preferiscono l’alta qualità, la salubrità, la robustezza e le garanzie che contraddistinguono il nostro brand”.