Come lanciare un progetto digitale

Ma con le giuste intuizioni e competenze è ancora possibile emergere in diversi settori non ancora saturi o addirittura è possibile inventare nuove nicchie di mercato introducendo nuovi prodotti In questo articolo vediamo insieme quali sono le fasi necessarie per avviare il proprio business online partendo da zero.Spesso sono le idee più semplici ad avere successo. In ogni caso da qualche parte bisogna partire. Se hai qualche passione in particolare potresti iniziare ad informarti per bene lato business per capire se ci sono possibilità di guadagnare dei soldi facendo una cosa che ti piace.



Dai un’occhiata anche a quello che succede negli altri paesi, magari in quelli più evoluti per quanto riguarda il business, come gli Stati Uniti. Replicare (o copiare) un qualcosa che funziona in altri paesi potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Ovviamente fai attenzione ad eventuali brevetti. Se hai già un’attività offline perché reinventarsi la ruota? Prova a digitalizzarla. Prendi esempio da Donato de Caprio di Con Mollica o Senza, insieme al suo socio stanno avviando diversi negozi grazie a dei banalissimi video in cui lo stesso Donato metteva in mostra la realizzazione dei suoi panini. Oppure guarda questo sito, fondato da Giuseppe per organizzare i propri appunti universitari e oggi oltre ad essere ben posizionato per determinate parole chiave, permette al suo fondatore di guadagnare dei soldi con le affiliazioni dei vari prodotti e servizi recensiti.



Analizza il mercato



Dopo aver raccolto qualche idea, devi valutare quale sia la migliore in termini di realizzabilità e di guadagni. Devi analizzare il mercato per capire l’effettiva fattibilità della tua idea di business. Per fare ciò puoi utilizzare tool come:

- SeoZoom, che permette di verificare diversi parametri per quanto riguarda le keyword sui motori di ricerca. Ad esempio, se hai in mente di realizzare un ecommerce di scarpe per andare sulla neve puoi analizzare il volume di ricerca delle parole che ti interessano, la competitività e la difficoltà a posizionarti in alto nelle varie serp (pagina dei risultati dei motori di ricerca);

- Google Trends, invece, può essere utilizzato per analizzare l’andamento dei vari trend di ricerca sui motori di ricerca. In realtà è molto utile anche in fase di raccolta di idee.

Anche l’analisi dei microdati, come insegna il buon Massimo Giacchino, è estremamente importante. Ad esempio, leggere e captare delle informazioni dalle recensioni di determinati prodotti su Amazon potrebbe farti capire come realizzare un prodotto migliore di quello o un prodotto diverso che rispecchia le esigenze di una nuova nicchia di mercato per la quale ancora vi è solo la domanda non ancora colmata da nessuna offerta (la risposta potrebbe essere il tuo prodotto).



Scegli il tuo modello di business online



Lanciare il proprio progetto digitale significa ragionare da imprenditore e compiere una serie di scelte, che potrebbero rivelarsi vincenti o no, l’importante è tenere sempre tutto controllo e aggiustare la direzione in corso d’opera.

Una volta stabilita l’idea da portare avanti, potresti non avere ancora chiaro come fare dei soldi con essa, o quale sia il metodo più remunerativo. Quindi, vediamo alcuni dei modelli di business più utilizzati online:

- L’e-commerce permette di vendere prodotti online. Funziona esattamente come un negozio offline, l’unica differenza è che dovrai spedire gli ordini tramite un corriere;

- La vendita di servizi online. È un modello di business che si presta molto bene a professioni come il Fitness Coach, il Web Developer, il Digital Marketer, ecc…

- L’affiliate marketing consiste nel vendere online prodotti non propri e in cambio ricevere una commissione dall’azienda produttrice calcolata in percentuale sul prezzo dei prodotti venduti;

- La pubblicità, anche se molto fastidiosa per gli utenti, permette ancora oggi di guadagnare cifre importanti tramite diversi asset digitali come canali YouTube o blog;

- Le collaborazioni con sponsor permettono di finanziare il proprio progetto digitale facendo pubblicità ad altre aziende (scelte in relazione al proprio target).

I vari modelli di business non sono gli unici esistenti e non è detto che non si possano integrare l’un l’altro.

Pondera bene la scelta e fai attenzione anche ad un altro aspetto cruciale: in base al modello di business che deciderai di avviare, devi decidere se metterci o meno la faccia. Ad esempio, un canale YouTube in cui il creator ci mette la faccia trasmette ai visitatori maggior fiducia e umanità, quindi, maggiori possibilità di successo.



Investi negli strumenti adatti



In questo caso dipende tutto dalla tipologia di business che hai intenzione di perseguire.

Se vuoi avviare un blog devi acquistare un ottimo piano di hosting, dei tool per la SEO ed eventualmente dei tool per realizzare le grafiche.

Se vuoi aprire un canale YouTube devi acquistare, oltre ad un software professionale per il montaggio, almeno una buona video camera, un microfono e delle luci decenti. Ammenoché non deciderai di fare dei video registrando lo schermo del pc, in quel caso avrai bisogno di un software per registrare lo schermo.



Crea un team



La peculiarità dei progetti online è la possibilità di essere scalabili (potenzialmente all’infinito). Arrivati ad un certo punto, non si riesce a fare tutte le cose bene da soli. Sorge, quindi, la necessità di collaborare con diversi professionisti a cui delegare alcuni dei task.

Per formare un team di collaboratori è possibile avvalersi dei vari marketplace (come Fiverr) di servizi e valutare la figura più adeguata, mentre per la gestione del team esistono diversi tool (come Trello o Slack) che permettono di organizzare al meglio le varie attività.



Cerca eventuali investitori



Se credi tanto alla tua idea e credi possa avere grandi margini di successo ma non hai le forze economiche per metterla in pratica, allora dovrai iniziare a chiedere degli investimenti.

In base alla tua attività puoi recarti in banca oppure chiedere a privati. L’alternativa è realizzare la propria idea con dei soci (con opportuni accordi contrattuali).



Impara nuove competenze



Gli sprovveduti nel business online, non hanno mai successo. Se vuoi creare un’attività remunerativa e duratura dovrai studiare ogni giorno e stare al passo con l’innovazione tecnologica. Dovrai imparare tante cose sul marketing e sul mondo digitale, ad oggi è possibile fare questo in modo abbastanza economico tramite piattaforme come Learnn o Start2Impact.