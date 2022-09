Come rendere piana ogni superficie nella meccanica di precisione

Avete mai sentito parlare di rettifica tangenziale? Si tratta di un’importante procedura molto utilizzata nel settore della meccanica di precisione . Con questo tipo di lavorazioni ci riferiamo a uno dei processi fondamentali dell’intera produzione industriale, poiché permette di dare vita a componenti meccanici altamente precisi che possono essere utilizzati nei più svariati settori. All’interno di tale settore vi sono dunque numerosi processi e lavorazioni differenti, e tra le più diffuse e importanti troviamo proprio la rettifica tangenziale, utilizzata per rendere piane le superfici metalliche.La rettifica tangenziale è uno delle procedure maggiormente utilizzate perché permette di eliminare pendenze e curve da qualunque superficie rendendola perfettamente rettilinea. In altre parole, si va a eleminare qualsiasi rugosità e materiale, anche i più impercettibili e invisibili agli occhi, sulle superfici delle diverse componenti.

Ma come avviene questo procedimento? Per la rettifica tangenziale si utilizzano dei macchinari chiamati rettificatrici, che attraverso una mola svolgono un’azione abrasiva per eliminare tutte le eventuali impurità della superficie in questione.



Per una rettifica ottimale occorre l’unione del giusto macchinario con la competenza e l’esperienza dell’operatore che va ad impostarlo. Per ciò che riguarda il macchinario, la mola può avere una grana più o meno fine a seconda delle singole esigenze e, grazie alla veloce e precisa rotazione permette di spianare perfettamente le superfici di qualsiasi componente, anche totalmente grezzo. Per ciò che invece riguarda la competenza dell’operatore, è importante rivolgersi ad aziende specializzate in queste procedure di meccanica di precisione per avere l’assoluta certezza e garanzia di un buon prodotto finale.



I diversi tipi di rettifica

In base alla direzione verso la quale viene impostato il movimento della mola della rettificatrice, al tipo di macchinario utilizzato, e alla finitura che si desidera ottenere, è possibile riscontrare diverse tipologie di rettifica. La più classica rettifica tangenziale, nonché la più utilizzata, è detta anche rettifica a piano, e in questo caso la mola viene impostata con un asse di rotazione perpendicolare al movimento della superficie di lavoro. Rispetto alle altre, questa tipologia di rettifica ha la capacità di conferire alla superficie una perfetta omogeneità e imperfezioni geometriche veramente minime.



In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia di rettifica, questa procedura si presenta come una lavorazione di altissima precisione e che proprio per queste caratteristiche può dare veramente ottimi risultati solo se portata avanti da personale specializzato e qualificato. Come già indicato, infatti, non basta l’utilizzo di una buona macchina automatica e dalle ottime prestazioni, poiché nonostante quest’ultima sia un elemento essenziale, deve sempre e comunque essere adeguatamente impostata da un operatore esperto per una lavorazione di qualità.



In che fase si esegue una rettifica?

La rettifica è una procedura che viene generalmente eseguita nelle prime fasi di lavorazione del componente, e si presenta infatti come un processo primario propedeutico poi ad ulteriori procedure. Questa può avvenire su componenti di vari materiali, come ad esempio ferro, acciaio, alluminio, ghisa e bronzo, con una regolazione adatta a fornire al termine un prodotto perfettamente piano e senza imperfezioni.