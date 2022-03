Ecco la quarta generazione di Skoda Fabia

È giunta nelle concessionarie italiane la quarta generazione di Skoda Fabia. La nuova Fabia è basata sulla piattaforma modulare Mqb-A0 del Gruppo Volkswagen, quella su cui nascono Polo e A1, ed è la vettura più spaziosa del suo segmento. La gamma delle motorizzazioni prevede motori 1.0 benzina Evo, con potenze dai 65 cavalli a 110 cavalli. La vettura per la prima volta supera i quattro metri di lunghezza e arriva a 4,10 metri, ma il peso rimane praticamente invariato: aumentano il passo e la larghezza, rispettivamente di 2,56 metri e 1,78 metri. L'abitacolo offre buon agio inoltre, il bagagliaio è capiente (380 litri a divano su) e ben sfruttabile: si possono anche avere come optional il pianale ad altezza variabile che crea un doppio fondo e le reti elastiche di fissaggio.Nella concessionaria D&G Modena di via Respighi 272 10 auto sono già in pronta consegna.