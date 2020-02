Friggitrice ad aria: che cos’è e perché tutti la amano

Tra gli elettrodomestici immancabili in una cucina moderna e ben fornita c’è sicuramente anche la friggitrice ad aria. Per cucire i pasti tutti i giorni, è indispensabile avere la strumentazione giusta che permette di lavorare in modo veloce senza perdite di tempo. Ovviamente, con la vita frenetica di tutti i giorni salgono degli elettrodomestici moderni e con funzioni innovative, proprio come nel caso della friggitrice ad aria calda.

Alcune persone ancora non sanno che cosa sia questo elettrodomestico davvero innovativo e avevo pensato di preparare una breve guida che spiega che cos’è e perché ha riscosso così tanto successo.

Che cosa è una friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico davvero molto utile e pratico poiché è in grado di friggere senza olio. Questo significa che è possibile cucinare deliziosi cibi fritti più spesso senza problemi per la salute. Il fritto è un tipo di cottura che andrebbe limitato poiché fa aumentare i grassi saturi e il colesterolo nel circolo sanguigno.

Questo particolare elettrodomestico, invece, frigge senza utilizzare l’olio ma semplicemente con l’aria calda. Inoltre, ha altre funzioni come arrostire, scongelare, mescolare e tanto altro ancora, diventando un aiuto importante in cucina. Senza dover cambiare pentole e padelle sporcando il gas, è possibile cucinare solamente utilizzando questo elettrodomestico che non lo usa olio per friggere. Le tempistiche per cucinare si riducono notevolmente e finalmente puoi queste parti più spesso un freddo senza pentirtene. L’olio utilizzato per friggere delle semplici patate è minore dell’80%. Grazie alla sua tecnologia, la friggitrice sforna pietanze croccanti all’esterno ma ancora morbida all’interno con un gusto sensazionale. Trova le migliori friggitrici ad aria per te su www.friggitrice-ad-aria.info

Come funziona

Il funzionamento di un elettrodomestico come la friggitrice ad aria calda è molto semplice e intuitivo. Anche se non sei molto abile in cucina, puoi realizzare una grande varietà di preparazioni utilizzando semplicemente questo formidabile apparecchio. La cottura del cibo avviene grazie all’aria calda che sostituisci a l’olio che si utilizza normalmente per friggere. La friggitrice ad aria a un cestello dove inserire gli ingredienti che vuole cucinare. Arrora con un filo d’olio: più che sufficiente per ottenere i piatti che desideri come le patatine fritte. Chiudi il cestello e imposta il programma della tua friggitrice ad aria.

Utilizza il display elettronico e le manopole per impostare il programma, il timer e anche la temperatura. La cottura uniforme poiché l’elettrodomestico non solo cucina ma mescola anche gli alimenti. Controlla la cultura grazie alle pareti trasparenti e aggiungi sale oppure odori a piacere. Un segnale acustico ti avvisa della cottura terminata e puoi subito gustare il tuo fritto. Aspetta che friggitrice ad aria si raffreddi e poi inserisci le removibili direttamente nella lavastoviglie assieme a piatti e posate. In poche parole, questo elettrodomestico è pratico, funzionale e facile da usare, perfetto per la vita di tutti giorni.