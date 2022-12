Impiantologia computer guidata: la tecnologia a servizio del benessere

La perdita dei denti, improvvisa o progressiva è un problema che in molti si trovano ad affrontare nel corso della vita.È importante non lasciar passare troppo tempo per sostituire gli elementi mancanti con una riabilitazione fissa, perché temporeggiare potrebbe portare a problematiche aggiuntive; tuttavia, è normale sentirsi intimoriti davanti all’eventualità di doversi sottoporre a un intervento di implantologia.Grazie agli enormi passi avanti compiuti dall’ortodonzia moderna, i centri dentistici di ultima generazione, come Bludental, possono beneficiare della più sofisticata strumentazione e di tecniche innovative per eseguire trattamenti considerati, fino a pochi anni fa, altamente invasivi. Come l’implantologia computer guidata, un’evoluta metodologia di intervento che ha rivoluzionato la vita di molte persone.L’implantologia computer guidata è un trattamento programmabile, sicuro e non invasivo, per l’inserimento degli impianti dentali. L’intervento viene pianificato nel dettaglio grazie all’impiego di un software e, nella maggior parte dei casi, non prevede né incisioni né punti di sutura.1 - Nel corso della prima visita, attraverso l’osservazione diretta ed esami radiografici, l’odontoiatra esamina lo stato di salute generale della bocca e verifica informazioni anatomiche al fine di programmare il miglior posizionamento degli impianti dentali da inserire.2 - La seconda fase è interamente ad opera deI software, che elabora il modello digitale 3D della bocca del paziente e sviluppa la mascherina chirurgica: la guida fisica per il posizionamento degli impianti durante l’intervento.3 - Per l’inserimento degli impianti il paziente torna in poltrona dopo la prima visita e, in condizioni normali, uscirà dal centro con una protesi fissa provvisoria che ripristinerà subito l’estetica della dentatura e in poco tempo anche la funzione fonetica e masticatoria. Questa protesi, dopo il dovuto tempo di guarigione, potrà essere sostituita da una protesi definitiva.I vantaggi dell’implantologia guidata sono numerosi:· L’intervento è più veloce, preciso e sicuro,· L’invasività è minima,· Si possono riacquistare denti fissi in poche ore,· Il decorso post-operatorio è più sereno e indolore.Contattate uno specialista per saperne di più, i centri Bludental sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 con orario continuato.BLUDENTAL Modena, BD 18 srl, Via Emilia Est, 44 Modena- Telefono: 05 97281045 - Direttore Sanitario: Dott.ssa Ciccone Francesca, Iscritta all'Albo provinciale degli Odontoiatri di Roma n. 7184, Istanza di autorizzazione all’esercizio prot. n. 394058 del 20/10/2022