Oradoc: scopriamola insieme

Oradoc è un’azienda che da oltre trent’anni si occupa e preoccupa di offrire un puntuale servizio in tutte le fasi che riguardano principalmente l’industria della carta, del legno, della gomma e della plastica, passando anche per quella tessile e quella alimentare. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di offrire soluzioni performanti per queste industrie, puntando su un’analisi preliminare delle esigenze del cliente e su una messa a punto di un piano di soluzioni personalizzate che permettono di dare vita ad un contesto altamente produttivo. I prodotti ed i servizi Oradoc sono rivolti a tutti coloro i quali prediligono e desiderano la qualità poiché chi ci lavora è in grado di permettervi di migliorare la produttività, aumentare l’efficienza dei vostri impianti e allo stesso tempo la loro sicurezza.I tecnici di Oradoc possono accompagnarvi fin dal principio ed è per questo che viene offerta la possibilità “installazione chiavi in mano” oppure quella di affidarvi ad un supervisore esperto per essere certi che il montaggio ed il coordinamento del personale sia corretto e garantito per tutta la durata di questa fase, fino a quella di avviamento. A conferma della possibilità di essere accompagnati dagli esperti di Oradoc per tutta la durata del vostro progetto, sappiate che vengono forniti anche dei servizi di manutenzione e riparazione pensati per rendere i vostri impianti maggiormente sicuri ed affidabili. In questo caso è consigliabile affidarsi agli specialisti fin dall’inizio, in modo tale da poter monitorare l’impianto e programmare i fermi per le attività di manutenzione ordinaria. Per comprendere la precisione con cui i tecnici dell’azienda lavorano vi basti pensare che vi sono specialisti per ogni componente del vostro impianto: dai ventilatori alle pompe, dagli elementi drenanti ai sistemi di raschiatura, dalle lame all’analisi delle performance sul processo di crespatura che può essere realizzata sia in loco che da remoto.Tutti i servizi fino a qui citati sono resi possibili dall’interesse che l’azienda ha nei confronti del nuovo: per questo motivo, infatti, l’utilizzo di nuove tecnologie è alla base di ogni processo, soprattutto per soddisfare i costanti cambiamenti del mercato.