Outdoor: ecco le coperture per le piscine fuori terra di Abritaly

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A guidare la loro realizzazione sono il rispetto del design e la ricerca della funzionalità, oltre alla volontà di portare in giardino un'opera che possa garantire benessere e relax.Per massimizzare questi benefici, incrementando aspetti come estetica e sicurezza, è possibile proteggerle con apposite coperture di design, opere realizzate in perfetta armonia con gli spazi e al servizio dei fruitori finali.Si tratta di strutture realizzate da realtà come Abritaly, realtà di riferimento del settore, che da oltre 40 anni realizza prodotti dallo stile Made in Italy.Le coperture per piscine fuori terra proposte da Abritaly nascono da un progetto sartoriale, elaborato affinché ogni struttura possa integrarsi al meglio nel sito di destinazione.La definizione delle opere è infatti affidata a esperti progettisti, che si occupano del sopralluogo e delle fasi di pianificazione e realizzazione della struttura, tenendo sempre conto delle specifiche esigenze degli utilizzatori e delle necessità in termini di estetica, protezione e balneazione.Tutto ciò permette di realizzare coperture per piscina fuori terra dall'alto valore qualitativo, senza compromessi in termini di bellezza, qualità e sicurezza. Opere con design moderni, eleganti e minimali, ma soprattutto costruite con materiali brevettati che favoriscono la massima funzionalità.Tra le strutture che Abritaly progetta per proteggere le piscine fuori terra, si distinguono le coperture amovibili e sollevabili lateralmente, una gamma di opere altamente funzionali che, al variare delle specifiche esigenze di fruizione, possono essere personalizzate con l'inserimento di aste idrauliche o di comode porte d'ingresso.



Difatti, una copertura di questo tipo, assicurando la realizzazione di uno specchio d’acqua al coperto e protetto da un'elegante volta trasparente, che scherma i raggi UV e preserva il calore interno, fa sì che sia possibile accedere alla piscina in qualunque stagione, estendendo in modo illimitato il normale periodo di balneazione.

Naturalmente le coperture di Abritaly per piscine fuori terra sono disegnate per rispondere sia alle esigenze dell'utenza privata sia alle esigenze dell'utenza business, contemplando anche progetti perfetti per proteggere opere di balneazione fuori terra di grandi dimensioni.

Per queste piscine, la soluzione più indicata è infatti una copertura telescopica extra, un modello trasparente, ultra leggero e maneggevole, all'occorrenza equipaggiato con motore ad alimentazione solare, capace di adattarsi anche a quelle piscine in strutture balneari che abbiano un'estensione estrema.

Il merito è da attribuire all'assetto del telaio: una copertura telescopica extra è composta da pannelli alveolari trasparenti, affiancati da profili in alluminio rinforzato, verniciati con prodotti altamente performanti, adatti a resistere agli ambienti umidi e clorati.

L'opera si avvale poi di guarnizioni in EPDM, che sigillano la struttura e azzerano la possibilità che terra, foglie e insetti possano cadere nella vasca, e di un sistema di bloccaggio all'avanguardia, che fa sì che nessuno possa accedere alla piscina nei momenti in cui l'area non è sorvegliata.

Naturalmente, anche in questo caso si tratta di una copertura 4 stagioni, che permette di accedere alla piscina in ogni periodo dell'anno, preservando il calore interno e incrementando notevolmente la temperatura dell'acqua fino a 10°C.



Coperture per piscina fuori terra: funzionalità, efficienza e sicurezza



Le coperture per piscine fuori terra di Abritaly nascono dalla volontà di puntare esclusivamente su materiali high tech e altamente performanti.

È proprio grazie a questo particolare approccio esecutivo, affiancato da progetti che strutturalmente rispondono scrupolosamente alle rigide normative in tema di sicurezza, che le opere possono assicurare un'elevata resistenza anche di fronte all'azione degli eventi atmosferici più estremi.

Una copertura ad alta efficienza fa inoltre sì che lo specchio d'acqua sia sempre protetto dallo sporco e dalla proliferazione delle alghe, semplificando le fasi di apertura, chiusura e manutenzione della piscina e limitando l'acquisto di prodotti chimici.

Infine, contribuisce a ridurre le operazioni di riscaldamento e la quotidiana evaporazione delle acque, assicurando un significativo risparmio anche in termini di consumi idrici ed elettrici.