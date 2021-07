Tecsaving il tuo alleato contro il caldo: rinfresca il tuo capannone

In estate le temperature salgono alle stelle. E’ innegabile che le estati stanno diventando sempre più torride ed il caldo, specie nei mesi di luglio e agosto, in alcuni casi diventa insopportabile anche stando in aree ventilate e ombreggiate, figuriamoci all’interno di un capannone industriale dove la colonnina di mercurio sale anche per colpa dei macchinari..Bisogna allora cercare la soluzione giusta per rinfrescare il proprio capannone al fine di garantire il benessere dei lavoratori. Permettere loro di trascorrere le ore di lavoro in un ambiente temperato, né troppo caldo né troppo freddo è fondamentale oltre che un loro diritto. Inoltre, se le condizioni di lavoro sono piacevoli è stato dimostrato che la produttività aumenta. Ecco allora che i sistemi di climatizzazione industriale Tecsaving sono la soluzione giusta all’esigenza di raffrescare le aree di lavoro.Tecsaving è un’azienda italiana, con sede a Vicenza, specializzata proprio nella realizzazione di impianti di climatizzazione per ampie aree come i capannoni industriali. Per riuscire a rinfrescare in modo uniforme questi spazi occorre infatti una tecnologia studiata ad hoc che permetta a tecnici e operatori di lavorare in condizioni di comfort, ma che aiuti anche i macchinari a non surriscaldarsi.Le soluzioni per il raffrescamento industriale proposte da Tecsaving sono studiate per riuscire a mantenere la stessa temperatura costante anche in aree di 5000 metri quadri grazie alla tecnologia di pompa di calore aria-aria. Nel capannone vengono installate due unità, una esterna ed una interna, facilmente modulabili ed - eventualmente - trasferibili. L’aria all’interno della struttura rimane quindi sempre fresca e a temperatura costante, il tutto con un livello di inquinamento acustico del tutto trascurabile. Nonostante la potenza infatti, gli impianti di climatizzazione Tecsaving sono molto silenziosi, rispettando la quiete e la tranquillità necessaria ai lavoratori per poter portare a termine le loro mansioni senza stress o fastidiosi rumori.Inoltre i sistemi di climatizzazione Tecsaving permettono di accedere a vari incentivi statali. Rinfrescare il proprio capannone industriale non è mai stato così semplice ed efficace, non vi pare?