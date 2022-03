Autotrasporto, caro gasolio: a Lucca lettere di aumento a committenti

L’insostenibile aumento del carburante, che ha portato in questi giorni a un costo del gasolio superiore ai 2 euro al litro, continua a scuotere il mondo dell’autotrasporto. Le risposte del Governo, con la manovra da 80 milioni in termini di crediti di imposta e interventi sui pedaggi, che nulla incide sui rincari vertiginosi del gasolio, è stata benedetta dalle vecchie associazioni di rappresentanza ma non ha portato risultati di nessun tipo per chi ogni giorno trasporta merci sulle strade italiane. L’associazione di piccoli e medi imprenditori dell’autotrasporto Ruote Libere sta promuovendo sul territorio nazionale una serie di incontri con gli imprenditori per cercare di coordinare iniziative comuni.Proprio questa mattina si è tenuta una riunione a di Porcari a Lucca, coordinata dai noti autotrasportatori, Alessandro Giannasi e Beppe Cinquini.Dopo un lungo confronto sulla inutilità delle misure governative annunciate dal viceministro Bellanova e il rischio reale di chiusura per molte aziende, l’assemblea ha concordato la prima misura concreta per cercare di arginare le conseguenze degli aumenti. E’ evidente infatti che nessuno intende bloccare irresponsabilmente un settore, come alcuni storici referenti delle vecchie associazioni hanno ventilato strumentalmente, ma l’insostenibilità stessa degli aumenti potrebbe portare alla incapacità delle aziende di mettere in strada i propri mezzi. Quindi nessun fermo dell’autotrasporto come qualcuno minaccia per delegittimare ogni protesta, ma uno ’stop’ diverso dettato dalla impossibilità di far uscire gli autocarri dalla azienda. Insieme oggi gli imprenditori di Lucca hanno dunque concordato di far partire domattina una lettera ai propri committenti per chiedere un adeguamento tariffario proporzionale all’aumento del gasolio. A metà della prossima settimana si terrà quindi una seconda riunione per fare il punto sulle risposte ricevute e per agire di conseguenza con azioni comuni. ‘Oggi applicare alla committenza un aumento del servizio è vitale per affrontare l’emergenza. Ribadiamo parallelamente l’esigenza di un intervento strutturale che permetta ditagliare le accise - spiega la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini -. La battaglia della nostra categoria è in realtà la battaglia di tutti, di imprese e famiglie perché il costo del carburante ha conseguenze dirette e indirette sull’intero Sistema-Paese’.