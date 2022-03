'Autotrasporto, caro gasolio: così le mafie si radicano ulteriormente'

'Da tempo purtroppo la criminalità organizzata ha messo le radici nel mondo dell'autotrasporto. Un settore che per le sue caratteristiche, dalla capillarità territoriale passando per possibilità di fare da vettore a traffici illeciti e di riciclare denaro, è oggetto di particolare attenzione da parte delle mafie. Ebbene, una delle conseguenze indirette dell'impennata del costo del carburante è proprio legata al rischio di un ulteriore radicamento mafioso nell'autotrasporto'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini.'Con il prezzo del gasolio schizzato a oltre 2 euro al litro è evidente che per molte aziende non risulta più conveniente far viaggiare i propri mezzi. Alcuni imprenditori hanno applicato gli aumenti ai propri committenti, ma non sempre questi incrementi sono stati accolti - continua Cinzia Franchini -.