'Bonus gasolio, nuovo pasticcio: il conto proprio escluso fa ricorso'

'Apprendiamo da Assopetroli la volontà di predisporre un ricorso da parte delle aziende di trasporto in conto proprio associate escluse dal famoso credito di imposta sul gasolio, pari al 28% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante nel primo trimestre 2022, a favore delle sole imprese che effettuano il servizio di autotrasporto in conto terzi. L'esclusione è avvenuta in nome del decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 29 luglio 2022 che ha nei fatti limitato il bonus alle sole imprese di trasporto in conto terzi, una restrizione che, secondo Assopetroli, contrasta con la norma primaria (art.3, comma 1 del DL n. 50/2022) e che penalizza gravemente le aziende che effettuano trasporti in conto proprio. Siamo davanti all'ennesimo pasticcio di una norma che ha mostrato lacune da tutti i punti di vista'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.