'Emergenza covid finita, ma Seta continua con turni non organizzati'

'I lavoratori del Trasporto pubblico locale a Modena non hanno diritto ad organizzare la propria vita e quella dei propri cari. A fine febbraio con l’inizio dell’emergenza covid19 l’azienda Seta ha eliminato le serie di gruppo che ci davano la possibilità di organizzare la nostra vita privata e quella delle nostre famiglie'. Ad innescare la polemica è la segreteria provinciale del sindacato Orsa Trasporti.'Come organizzazione sindacale non abbiamo posto rimostranze, capendo il momento particolare che stavamo attraversando. Adesso, a distanza di 4 mesi in piena fase 2, dove si cerca un ritorno alla normalità, di ritroviamo situazioni dove nella maggior parte delle famiglie sono tornati a lavoro entrambi i genitori e con le scuole rimaste chiuse, crediamo sia fondamentale che l’azienda torni a fornirci di una serie per meglio organizzare la gestione familiare, salvaguardando l’equilibrio fra vita privata e lavoro e favorire la gestione dei figlia. Abbiamo fatto richiesta scritta sul ripristino della serie a SETA il 30 maggio, ci domandiamo perchè nonostante rappresentiamo piu di 50 iscritti SETA non prende in considerazionele nostre richieste, provenienti dalla maggior parte dei lavoratori'.