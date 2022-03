In Spagna camionisti 'autonomi' continuano il fermo dell'autotrasporto

L'accordo raggiunto dal governo spagnolo con le principali associazioni di autotrasportatori permette di sostenere in modo 'rapido e deciso un settore strategico ed essenziale per Paese con un'iniezione di più di 1 miliardo di euro e di mitigare immediatamente l'aumento del prezzo del carburante'.Lo ha detto, come riporta Agenzia Nova, la ministra spagnola del Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez (), in un'intervista al quotidiano 'El Pais', spiegando che l'esecutivo si è impegnato a garantire un aiuto diretto di 20 centesimi al litro fino al 30 giugno che permetterà agli autotrasportatori un risparmio stimato di circa 700 euro per camion al mese.Sanchez ha poi ricordato che nel nuovo regolamentato tutti i contratti di trasporto devono includere una clausola obbligatoria che permetta al trasportatore di rivedere i prezzi del contratto se il prezzo del carburante varia dal momento della stipula all'effettivo svolgimento del trasporto. 'Posso assicurare che questo governo, questo ministero e io stessa abbiamo preso molto sul serio le richieste del settore dei trasporti fin dall'inizio per cercare soluzioni per un settore che aveva accumulato richieste storiche', ha detto Sanchez.Ma nonostante l'accordo con le associazioni tradizionali in Spagna prosegue lo sciopero ad oltranza annunciato ieri dalla Piattaforma nazionale spagnola in difesa dei trasporti.Dal canto suo Sanchez ha ricordato che il governo ha raggiunto un accordo con il Comitato nazionale trasporto su strada (Cntc), organismo che rappresenta la 'voce' del settore dell'autotrasporto, e ha evidenziato che la composizione del Cntc è stata rinnovata quest'anno 'senza che la Piattaforma che ha indetto lo sciopero abbia ottenuto una rappresentanza'.