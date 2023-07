Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'E' evidente che sostare nella corsia di emergenza è vietato e molto pericoloso, ma lo è anche non fermarsi per la sosta breve o per la sosta lunga - continua la presidente di Ruote Libere -. Purtroppo però, come denunciamo da anni, le autostrade sono quasi totalmente sprovviste di aree di sosta adeguate e dedicate agli autotrasportatori e spesso i parcheggi degli autogrill sono pieni.Se a questo si aggiungono la miriade di cantieri che dilatano a dismisura i tempi del viaggio, a chi è alla guida del camion non resta che uscire dalle colonne e fermare il mezzo nel punto in cui si trova. Parliamo di una realtà con la quale gli autotrasportatori devono fare i conti tutto l'anno ma d'estate il problema diventa insostenibile'.'Ad aggravarlo ulteriormente sono poi i divieti di circolazione che, come nel caso di questa settimana di luglio, accorciano la settimana di lavoro ad appena 4 giorni a causa dello scattare del fermo dalle ore 16 di venerdì. Autotrasportatori sotto stress e costretti a concentrare i trasporti su 4 giorni, finiscono per mettere a repentaglio la loro incolumità e quella di tutti gli utenti della strada, come il moltiplicarsi di incidenti di questi giorni drammaticamente dimostra. In attesa che i gestori autostradali, sollecitati dal Governo, si decidano di offrire aree di sosta adeguate, chiediamo che almeno lo stop del venerdì nei mesi estivi venga eliminato' - chiude Franchini.