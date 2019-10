Mobilità, confronto impietoso per Modena: Tpl grande dimenticato

Da tempo si sta parlando del Pums, il piano per la mobilità sostenibile che sarà approvato a Modena probabilmente nei prossimi mesi. Dato che altre città hanno adottato le linee guida per arrivare all'approvazione di questo documento, per avere un quadro più completo ed un giudizio più equilibrato è interessante confrontare le diverse strategie adottate in città simili alla nostra per numero di abitanti.Ovviamente ogni territorio ha una sua particolare conformazione geo-demografica ed il confronto èalquanto relativo ma c'è un dato interessante e assolutamente comparabile, ovvero come sono ripartiti i costi degli investimenti previsti. In ogni PUMS i costi sono suddivisi in 3 principali categorie: TPL, viabilità viaria e mobilità ciclo-pedonale.Nella tabella riassuntiva sopra possiamo osservare le stime di costo nei Pums approvati o in via di approvazione a Brescia, Modena, Bergamo, Reggio Emilia e Parma.1. Modena è l'unica a non aver inserito previsioni di spesa nel TPL, che dovrebbe essere la voce principale. '' testuali parole.2. Modena ha la previsione di spesa di gran lunga più alta per le opere viarie, questo perché è stata inserita la bretella Campogalliano-Sassuolo (ma anche senza sarebbe comunque molto elevata).3. Modena ha la previsione di spesa più alta per la mobilità ciclabile-pedonale.Ripeto, questi dati vanno considerati all'interno di territori molto diversi fra loro, basti pensare a Bergamo che ha una popolazione minore rispetto a Modena ma di gran lunga maggiore nella provincia. Però non si può non notare comesia un brutto segno per Modena, cL'impressione è che non si voglia cambiare strategia, che si continui a portare avanti le stesse identiche politiche degli ultimi 20 anni, ovvero da una parte fluidificare il traffico e dall'altra incrementare le piste ciclabili. Questa ricetta ha ampiamente fallito, siamo la terza città di Italia per chilometri di piste ciclabili eppure le code sulla via Emilia Est e Ovest cosi come sulla Nonatolana continuano ad allungarsi.Come mai? Perchè si confonde il concetto di mobilità dolce con il TPL che non può in nessun modo essere sostituito, in particolare nelle medie-lunghe distanze.Nessuno perché 60 km fra andata e ritorno sono troppi, infatti la mobilità ciclistica è competitiva su distanze brevi, massimo 5-7 km a tratta. Ed il TPL sulle tratte di connessione fra Modena e la provincia in cosa è migliorato negli ultimi anni? Ovviamente in niente, l'offerta è la stessa da almeno un quarto di secolo. Eppure le lunghe code di automobili che si formano tutti i giorni negli accessi alla città parlano chiaro, ci sono 100.000 spostamenti veicolari solo fra i comuni di Carpi, Modena e Sassuolo.Questo territorio è ormai evidente che abbia bisogno di una seria 'cura del ferro' ed è per questo motivo che dispiace non vedere nel PUMS una stima dei costi per la trasformazione di Gigetto in una moderna metropolitana leggera che arrivi fino a Carpi; il progetto è citato ed auspicato ma per ora non c'è nulla di concreto. Nel frattempo a Brescia hanno messo a budget di costruire 2 nuove linee tranviarie che si aggiungeranno alla linea metropolitana già esistente mentre a Bergamo costruiranno la seconda linea di tram,Che dire, di mobilità 'sostenibile' a Modena per adesso se ne vede davvero poca .