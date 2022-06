Pedaggi, Ruote Libere: 'Aumento sarebbe schiaffo all'autotrasporto'

'In un Paese, l'Italia, con il costo dei pedaggi autostradali tra i più cari d'Europa e con una rete autostradale che mostra drammatiche lacune sul fronte della manutenzione, Autostrade per l'Italia ha annunciato che da luglio scatterà un aumento dei pedaggi dell'1.5%. Una decisione assurda e gravissima sia dal punto di vista del metodo che dal punto di vista del merito. Aumentare i pedaggi in questa fase significa infatti essere completamente avulsi dalla realtà che sono costretti a vivere gli automobilisti e in particolare gli autotrasportatori italiani, piegati da mesi di rincari ingiustificabili del carburante. Significa davvero disinteressarsi delle difficoltà di un intero settore economico. Parallelamente che a mettere in campo questa scelta siano concessionari che negli anni hanno beneficiato di contratti dorati rende il tutto ancor più inaccettabile'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.