'Tavolo Autotrasporto: priorità è arginare aumento del gasolio'

La presidente di Italia Viva e viceministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, oggi ha convocato il tavolo sull'Autotrasporto. 'Non ho dimenticato i sacrifici che questo settore ha fatto durante la pandemia - ha affermato su Twitter -. Insieme alle associazioni e al settore analizzeremo quali sono gli interventi da portare avanti per affrontare il periodo difficile'.'Il viceministro Bellanova ha convocato domani le associazioni che siedono all'Albo dell'Autotrasporto, Ruote Libere non ne fa parte e ci chiediamo se a quel tavolo siano davvero presenti associazioni in grado di rappresentare concretamente il mondo degli autotrasportatori e i loro problemi. Detto questo, non possiamo far altro che attendere con apprensione l'esito di questo incontro - afferma la portavoce della associazione Ruote Libere, Cinzia Franchini -.