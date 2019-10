Mafia, lunedì torna Bolzoni a Brescello col 'Padrino dell'Antimafia'

“Il Padrino dell’Antimafia” è questo il titolo del libro del noto giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni che verrà presentato lunedì 28 ottobre alle 21 dall'autore stesso alla sala civica Prampolini di Brescello. Bolzoni, già intervenuto a Modena a giugno all'OvestLab, sarà ospite dell'associazione 100x100 in Movimento in un evento organizzato in collaborazione col quotidiano La Pressa e con altre associazioni e gruppi.



Un libro che racconta la storia di Antonello Montante, imprenditore siciliano nel cuore di un boss di Cosa Nostra che diventa misteriosamente il faro dell'Antimafia italiana. 'Con la complicità di ministri dell'Interno e alti magistrati, di spie e generali, Calogero Antonio Montante in arte Antonello è il personaggio che più di ogni altro segna l'oscura stagione delle 'mafie incensurate' che dettano legge dopo le stragi del 1992. Simbolo della legalità per Confindustria e a capo di una centrale clandestina di spionaggio, fra affari e patti indicibili la sua storia fa scorgere un pezzo d'Italia con il sangue marcio'.

Il libro edito da ‘Zolfo Editore’, offre una lettura dettagliata e senza filtri della antimafia oggi, con gli occhi di uno dei più grandi giornalisti italiani che si è occupato di criminalità organizzata.

Un tema, quello della criminalità organizzata e delle infiltrazioni nelle associazioni di categoria, che tocca da vicino il territorio emiliano scosso dall'inchiesta Aemilia. Parallelamente una inchiesta che interroga sul ruolo, spesso opaco, delle associazioni antimafia.



Un libro nel quale si cita ad esempio anche il caso modenese di Libera il cui referente locale lanciò accuse di vicinanza alla mafia a chi sollevò alcune questioni di opportunità sul ruolo della numero 2 di don Ciotti, Enza Rando. 'Siccome stai attaccando un'autorevole rappresentante di Libera (ma nessuno entra mai nel merito delle vicende denunciate dall'articolo, chissà se lo farà la magistratura per verificare quanto fossero vere o calunniatrice le cronache), 'oggettivamente' ti poni al fianco delle mafie. La frase non viene pronunciata al bar dello sport, ma è una dichiarazione di Maurizio Piccinini, il referente modenese di Libera' - scrive Bolzoni nel libro.