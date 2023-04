Rassegna Editoria Eurasiatista, domani Dugin in diretta a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ecco il programma completo della giornata organizzata dal Circolo La Terra dei Padri e dalle Comunità di Destino appartenenti al Movimento Eurasiatista.Ore 10:45 Apertura dei banchetti delle Case EditriciOre 12: Presentazione della nuova opera del professor Aleksandr Dugin 'Geopolitica. Manuale della Scienza delle Civiltà', Aga Edizioni, interverranno lo stesso Dugin in diretta streaming, Lorenzo Maria Pacini e Maurizio Murelli. Un'occasione per ascoltare il filosofo russo parlare della sua ultima opera ma anche di quello che sta succedendo in Russia.Ore 13: Pranzo (rigorosamente su prenotazione, chiusura delle prenotazioni sabato 22 alle ore 18 ), per prenotazioni 3477512551.A partire dalle ore 14:30, presentazioni dei seguenti testi, a cura degli autoriLAMBERTO RIMONDINI - L’altra Storia d’Italia- Arianna EditriceLa Storia d'Italia é complessa perché è geograficamente al centro del Mediterraneo ed è, di conseguenza, geopoliticamente rilevante quale confine naturale tra Africa, Europa dell'Est e quindi Asia, Medio Oriente e Nord Europa. Per questa ragione, tutta geografica e quindi geopolitica, l'Italia è sempre stata controllata da chi ha avuto, ed ha, mire di dominio sul Mediterraneo.GIUSEPPE AIELLO - La Repubblica islamica dell’Iran alla luce della Tradizione” - Irfan EdizioniUn'analisi approfondita e documentata della Repubblica islamica dell'Iran - dai principi religiosi (usul al-din) della Costituzione all'assetto politico-istituzionale, dal modello economico allo status delle scienze, dai 'miti fondatori' (l'azione di Mosè/Khomeini contro il Faraone/Scià, il culto del martire/eroe ispirato all'Imam Hussein) alle attività produttive (industria, artigianato, agricoltura), dalla protezione delle minoranze religiose alla centralità della famiglia - alla luce degli insegnamenti e delle dottrine della Tradizione, secondo cui il potere temporale deve sottostare all'Autorità spirituale, depositaria dei 'principi' che, in condizioni normali, dovrebbero ispirare il potere politico amministrativo, e di riflesso tutti i settori e gli aspetti della vita

MARCO GHISETTI- Talassocrazia. I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense-Anteo Edizioni

La monografia “Talassocrazia” è stata pubblicata, a detta dell’autore, dopo un anno di ricerche sull’evoluzione dottrinaria del pensiero del mondo anglosassone concernente le relazioni internazionali, e in particolare del Regno Unito e degli Stati Uniti, nell’ottica di individuare le fonti originarie dalle quali esso si è sviluppato e sulle quali esso è stato costruito.



Nel corso della giornata saranno aperti i banchetti librari delle diverse case editrici, con le opere più significative degli ultimi anni, un’ottima occasione per consultare ed acquistare testi molti importanti per la comprensione degli avvenimenti che stanno cambiando il corso della Storia.

Gli organizzatori hanno anche previsto un banchetto informativo sulla Palestina, curato da Hanieh Tarkian II e un punto informazioni dell’Associazione Vento dell'Est che ha lanciato alcune importanti iniziative solidali con la popolazione del Donbass.