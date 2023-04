A Modena la prima Rassegna dell’Editoria Eurasiatista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La rassegna aprirà al pubblico alle 10:45 e nel corso della giornata, fino alle 18, si alterneranno diverse presentazioni dei nuovi testi pubblicati, da parte degli autori, di seguito la lista completa con i relativi titoli:ALEXANDR DUGIN (, presente in diretta streaming) - Geopolitica. Manuale della Scienza delle Civiltà - AGA EditriceLAMBERTO RIMONDINI- L’Altra Storia d’Italia- Arianna EditriceGIUSEPPE AIELLO - La Repubblica islamica dell’Iran alla luce della Tradizione” - Irfan Edizioni.MARCO GHISETTI - Talassocrazia. I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense - Anteo Edizioni.LORENZO MARIA PACINI - Dugin e Platone - Settimo Sigillo.Nel corso della giornata saranno aperti i banchetti librari delle diverse case editrici, con le opere più significative degli ultimi anni.Gli organizzatori hanno anche previsto un banchetto informativo sulla Palestina, curato da Hanieh Tarkian e un punto informazioni dell’Associazione Vento dell’Est che ha lanciato alcune importanti iniziative solidali per la popolazione del Donbass.L’iniziativa è aperta a tutti, alle 13 si svolgerà un pranzo comunitario per il quale è indispensabile prenotarsi a laterradeiapadri@gmail.com.