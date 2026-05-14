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Mostre a Modena: dopo De Chirico, il Comune punta su Doisneau e Hokusai

Mostre a Modena: dopo De Chirico, il Comune punta su Doisneau e Hokusai

Conferma e raddoppio ma a budget comunale invariato, con Silvana editoriale che curerà le due esposizioni a carattere internazionale distribuite tra autunno 2026 e primavera-estate 2027. Per Modena si conferma la svolta rispetto alla precedente amministrazione

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Dopo il successo della mostra 'Giorgio de Chirico. L'ultima Metafisica', visitata in poco più di quattro mesi da oltre 33 mila persone, prosegue nella stagione espositiva 2026-2027 la collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Modena e Silvana Editoriale con due esposizioni di forte richiamo internazionale. Dal 24 settembre 2026 al 24 gennaio 2027 arriva la mostra dedicata a Robert Doisneau, a cura di Gabriel Bauret. Considerato uno dei padri della fotografia umanista francese, Doisneau ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità la poesia della vita quotidiana, consegnando immagini divenute iconiche della Parigi del Novecento. La mostra è realizzata in collaborazione con l'Atelier Doisneau di Parigi, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
A seguire, da febbraio a giugno 2027, sarà la volta di 'Hokusai e il suo tempo', a cura di Paolo Campione, Marco Fagioli e Moira Luraschi, realizzata in collaborazione con il MUSEC - Museo delle Culture di Lugano.
Entrambe le mostre saranno allestite presso l'ala nuova del Palazzo dei Musei, con ingresso da viale Vittorio Veneto 9, luogo in cui h trovato sede la mostra di De Chirico. Si consolida così la svolta impressa dalla nuova amministrazione comunale rispetto alla precedente, pur avendo una continuità nel nome dell'assessore alla cultura Stefano Bortolamasi.
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Una svolta che sicuramente è stata impressa ma comunque amplificata da un sostanziale vuoto degli anni precedenti.

La stagione espositiva 2026/27 è stata presentata questa mattina in municipio dal sindaco Massimo Mezzetti, dall'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e dal direttore generale di Silvana Editoriale Michele Pizzi. L'affidamento a Silvana Editore è avvenuto in via diretta, visto l'importo da 130.000 euro sottosoglia di legge per potere procedere con affidamento diretto. Un affidamento che il Comune ha inteso replicare con lo stesso importo stanziato per De Chirico, che di introiti, con i 13 euro del biglietto intero, ne ha generati tanti arrivare ma questa volta contemplando due mostre di grande rilievo.

La mostra Robert Doisneau riunisce circa 150 fotografie in bianco e nero provenienti dalla collezione dell'Atelier Robert Doisneau a Montrouge. È in questo atelier che il fotografo ha stampato e archiviato le sue immagini per oltre cinquant'anni, ed è lì che si è spento nel 1994, lasciando un'eredità di quasi 450.000 negativi.
Le fotografie, selezionate dal curatore in stretto rapporto con l'Atelier, sono state scattate tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, prevalentemente a Parigi e nella sua banlieue, territori privilegiati dal fotografo.
Scatti imprescindibili e rappresentativi della sua opera, come 'Le Baiser de l'Hôtel de Ville' - scatto celebre, ritenuto tra i più riprodotti al mondo, nel quale una giovane coppia si bacia davanti al municipio di Parigi - si mescolano a immagini meno note; ma in tutte le fotografie, indipendentemente dalla forma e dal soggetto, sono sempre la visione del fotografo e il suo personalissimo spirito ad attirare l'attenzione e a suscitare emozioni.
Gran parte delle fotografie di Robert Doisneau sono riconoscibili a colpo d'occhio dal soggetto: un territorio privilegiato, nella fattispecie i quartieri popolari di Parigi e la sua periferia. Un paesaggio urbano e una società che il fotografo ha esplorato fin dal suo debutto, e che negli anni non ha mai perso di vista: anche il suo appartamento-atelier di Montrouge, al sud della capitale, in qualche modo trova posto all'interno dello scenario delle sue immagini. Al contrario di molti fotografi della sua generazione, Doisneau ha viaggiato poco, preferendo perdersi nella sua amata Parigi. Ha persino confessato di essersi sentito a disagio quando, per soddisfare qualche richiesta, ha dovuto allontanarsi dal suo universo.

La mostra Katsushika Hokusai sarà protagonista nei mesi invernali e primaverili del 2027.
Genio assoluto del periodo Edo, l'opera di Hokusai ha ridefinito l'estetica dell'arte orientale, traghettandola dalla tradizione classica verso una dimensione moderna e globale, capace di influenzare profondamente anche l'arte occidentale. Il periodo che va dalla nascita di Hokusai, nel 1760, all'anno della sua morte, il 1849, corrisponde al secolo d'oro della xilografia policroma, la tecnica che caratterizzò per eccellenza l'arte giapponese del Periodo Edo (1603-1868) ed espresse al più alto livello i valori del movimento dell'ukiyo-e. Durante questo periodo il Giappone, finalmente pacificato all'interno dei propri confini dopo più di due secoli di guerre, e stretto in una politica di isolamento dal resto del mondo (sakoku), divenne un immenso laboratorio, in cui migliaia di artisti elaborarono un linguaggio figurativo originale.
Entrambe le mostre mettono in luce una volontà di programmazione di medio-lungo periodo negli spazi riqualificati del Palazzo dei Musei e saranno presentate nel dettaglio a ridosso delle rispettive inaugurazioni. L'investimento premia una proposta di alta qualità, in continuità con i recenti successi, per una cultura che rimanga accessibile a tutti e, allo stesso tempo, sia capace di attrarre residenti e turisti nel segno di proposte altamente qualificanti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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