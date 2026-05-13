Sanità modenese, presentati quattro nuovi primari alla guida di reparti e servizi strategici

Nuove nomine alla guida di reparti e servizi cruciali per i bisogni di salute dei cittadini del territorio modenese. I nuovi incarichi, presentati oggi alla stampa dai Direttori Generali Mattia Altini (Ausl) e Luca Baldino (Aou), riguardano per l’Aou la professoressa Caterina Longo, alla guida della Dermatologia del Policlinico, e il professor Paolo Ventura, nominato direttore della Medicina ad Indirizzo Metabolico Nutrizionale dell’Ospedale Civile, mentre per l’Ausl la dottoressa Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio Igiene Pubblica, e il dottor Vittorio Cortese, alla guida della Struttura complessa di Oftalmologia aziendale.'I professionisti presentati oggi – dichiarano Mattia Altini e Luca Baldino – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento e qualificazione della sanità modenese, fondato su un lavoro condiviso e su una visione unitaria del sistema. AUSL e AOU operano in stretta integrazione, valorizzando competenze e professionalità come leva strategica per migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere in modo sempre più appropriato ai bisogni di salute dei cittadini. Questo percorso si inserisce nella più ampia prospettiva di riordino dell’offerta sanitaria modenese che, su mandato della CTSS provinciale, stiamo portando avanti con responsabilità e spirito di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.Un processo che punta a rendere il nostro sistema sanitario sempre più efficiente, integrato e capace di coniugare innovazione, prossimità e qualità delle cure, rafforzando il legame tra ospedale, territorio e università'.'Le nomine di Caterina Longo e Paolo Ventura, accanto a quelle di Alessandra Fantuzzi e Vittorio Cortese – spiega il rettore Unimore Rita Cucchiara –, danno alla sanità modenese competenze solide in ambiti decisivi per i bisogni del territorio. Per Unimore, in particolare, la guida universitaria di strutture cliniche strategiche ha un valore che riguarda direttamente la missione pubblica dell’Ateneo, perché nei reparti universitari la cura si alimenta del lavoro di ricerca, la didattica cresce nel contatto quotidiano con i pazienti e la formazione specialistica diventa parte viva del sistema sanitario. Il contributo alla sanità rappresenta per il nostro Ateneo uno degli ambiti nei quali conoscenza, ricerca clinica avanzata e trasferimento scientifico producono ricadute immediate sulla vita delle persone e sulla qualità dei servizi. Da qui nasce un rapporto costruito nel tempo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con l’Azienda USL e con il Servizio Sanitario Regionale, una collaborazione che oggi si rafforza e nella quale l’Università porta la propria responsabilità scientifica e formativa, dentro una responsabilità comune che guarda alla qualità delle cure e alla crescita complessiva del sistema modenese'.