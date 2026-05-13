Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sanità modenese, presentati quattro nuovi primari alla guida di reparti e servizi strategici

Sanità modenese, presentati quattro nuovi primari alla guida di reparti e servizi strategici

Caterina Longo e Paolo Ventura per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Alessandra Fantuzzi e Vittorio Cortese per l’Ausl

2 minuti di lettura
Nuove nomine alla guida di reparti e servizi cruciali per i bisogni di salute dei cittadini del territorio modenese. I nuovi incarichi, presentati oggi alla stampa dai Direttori Generali Mattia Altini (Ausl) e Luca Baldino (Aou), riguardano per l’Aou la professoressa Caterina Longo, alla guida della Dermatologia del Policlinico, e il professor Paolo Ventura, nominato direttore della Medicina ad Indirizzo Metabolico Nutrizionale dell’Ospedale Civile, mentre per l’Ausl la dottoressa Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio Igiene Pubblica, e il dottor Vittorio Cortese, alla guida della Struttura complessa di Oftalmologia aziendale.
'I professionisti presentati oggi – dichiarano Mattia Altini e Luca Baldino – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento e qualificazione della sanità modenese, fondato su un lavoro condiviso e su una visione unitaria del sistema. AUSL e AOU operano in stretta integrazione, valorizzando competenze e professionalità come leva strategica per migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere in modo sempre più appropriato ai bisogni di salute dei cittadini. Questo percorso si inserisce nella più ampia prospettiva di riordino dell’offerta sanitaria modenese che, su mandato della CTSS provinciale, stiamo portando avanti con responsabilità e spirito di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un processo che punta a rendere il nostro sistema sanitario sempre più efficiente, integrato e capace di coniugare innovazione, prossimità e qualità delle cure, rafforzando il legame tra ospedale, territorio e università'.
'Le nomine di Caterina Longo e Paolo Ventura, accanto a quelle di Alessandra Fantuzzi e Vittorio Cortese – spiega il rettore Unimore Rita Cucchiara –, danno alla sanità modenese competenze solide in ambiti decisivi per i bisogni del territorio. Per Unimore, in particolare, la guida universitaria di strutture cliniche strategiche ha un valore che riguarda direttamente la missione pubblica dell’Ateneo, perché nei reparti universitari la cura si alimenta del lavoro di ricerca, la didattica cresce nel contatto quotidiano con i pazienti e la formazione specialistica diventa parte viva del sistema sanitario. Il contributo alla sanità rappresenta per il nostro Ateneo uno degli ambiti nei quali conoscenza, ricerca clinica avanzata e trasferimento scientifico producono ricadute immediate sulla vita delle persone e sulla qualità dei servizi. Da qui nasce un rapporto costruito nel tempo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con l’Azienda USL e con il Servizio Sanitario Regionale, una collaborazione che oggi si rafforza e nella quale l’Università porta la propria responsabilità scientifica e formativa, dentro una responsabilità comune che guarda alla qualità delle cure e alla crescita complessiva del sistema modenese'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, da Salvo Libri un incontro su carcere, dignità e rieducazione della pena

Modena, da Salvo Libri un incontro su carcere, dignità e rieducazione della pena

Vertenza biblioteca Delfini, il Comune alla Cisl: 'In arrivo bando unico e contratti più vantaggiosi'

Vertenza biblioteca Delfini, il Comune alla Cisl: 'In arrivo bando unico e contratti più vantaggiosi'

Modena, 44enne si toglie la vita in carcere: il Sant'Anna ha il primato per il maggior numero di suicidi

Modena, 44enne si toglie la vita in carcere: il Sant'Anna ha il primato per il maggior numero di suicidi

Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Il Modena si è inceppato sul più bello quando serviva lo scatto finale

Il Modena si è inceppato sul più bello quando serviva lo scatto finale

'Sconfitta immeritata, rifarei tutto da capo'

'Sconfitta immeritata, rifarei tutto da capo'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Articoli Recenti 'Castelfranco, ora il sindaco si accorge dell'emergenza sicurezza, ma i cittadini denunciano da anni'

'Castelfranco, ora il sindaco si accorge dell'emergenza sicurezza, ma i cittadini denunciano da anni'

L'emorragia di infermieri non si ferma: all'Ausl altra raffica di dimissioni

L'emorragia di infermieri non si ferma: all'Ausl altra raffica di dimissioni

Petizione sanità PD: Paradisi avvertito un giorno prima, a cose fatte

Petizione sanità PD: Paradisi avvertito un giorno prima, a cose fatte

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish