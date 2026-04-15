Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Appena una settimana fa veniva inaugurata con cerimonia ufficiale la nuova sede dello Spallanzani a Vignola. Un investimento da 3,9 milioni di euro, finanziato dai fondi PNRR, salutato con giubilo da sindaci, consiglieri e presidente della Provincia di Modena. Oggi, appena 8 giorni dopo, alle prime piogge la scuola si è allagata.



'A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e dei video circolati in queste ore, che documentano gravi infiltrazioni d’acqua all’interno della nuova sede dell’IIS “Lazzaro Spallanzani” di Vignola, ho provveduto a trasmettere formalmente tutto il materiale raccolto ai consiglieri provinciali e regionali - fa sapere il consigliere Fdi Simone Pelloni -. Ritengo indispensabile che vengano attivate con la massima urgenza verifiche formali e approfondite su quanto accaduto, alla luce della gravità delle criticità emerse a pochissimi giorni dall’inaugurazione dell’edificio. La situazione che si sta delineando solleva infatti preoccupazioni rilevanti non solo sotto il profilo strutturale, ma anche in termini di salubrità degli ambienti e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi connessi agli impianti elettrici. È prioritario garantire nel più breve tempo possibile condizioni adeguate e sicure per lo svolgimento delle attività didattiche, a tutela degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Continuerò a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, affinché venga fatta piena chiarezza e vengano adottati tutti gli interventi necessari'.