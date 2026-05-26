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Vignola, centrosinistra disastroso: in due anni il Pd dimezza il risultato e i 5 Stelle passano dal 6,7% all'1,6%

Vignola, centrosinistra disastroso: in due anni il Pd dimezza il risultato e i 5 Stelle passano dal 6,7% all'1,6%

Una debacle che deve far riflettere il Pd, oggi dilaniato in due correnti nel modenese: da una parte l'ala di Muzzarelli, dall'altra quella di Paradisi

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In attesa del ballottaggio tra Emilia Muratori e Angelo Pasini, il primo turno delle elezioni a Vignola restituisce un risultato disastroso per la colazione di centrosinistra.

Rispetto alle Europee del 2024 il Pd a Vignola passa dal 36,7% (3518 voti) al 18,61% (1935 voti), un crollo solo parzialmente giustificabile dalla presenza della lista civica Muratori sindaca che ha drenato ai Dem il 5,18%. Non va meglio ad Avs che passa dal 6,4% al 4,6%, ma il risultato più sconfortante arriva dal M5S che due anni fa a Vignola aveva incassato il 6,4% e che ieri ha portato a casa l'1,6%, 169 voti in tutto.

Una debacle che deve far riflettere il Pd, oggi dilaniato in due correnti nel modenese. Perchè è vero che Emilia Muratori è vicinissima all'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, tanto da aver candidato due ex dirigenti modenesi (Meloncelli e El Ahmadiè), ma è anche vero che il Pd del segretario Paradisi e di Stafano Vaccari si è speso ripetutamente in campagna elettorale in appoggio al sindaco uscente.

g.leo.

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