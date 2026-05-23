Modena, la Lega boccia la manifestazione di oggi targata Fdi, Robby Giusti e Vannacci: 'No a estremizzazioni'

'A fronte della manifestazione alla quale hanno aderito Aretè, Fratelli d’Italia e Futuro Nazionale, Lega Modena ha scelto di non aderire, per le stesse ragioni che in questi giorni l’hanno portata a non partecipare ad altre iniziative che potessero essere percepite come espressione di una sola parte. Riteniamo che, di fronte ai tragici eventi che hanno colpito la nostra città, l’unità della comunità modenese rappresenti un valore da preservare con grande attenzione'. Così Giovanni Bertoldi e Caterina Bedostri della Lega Modena bocciano la manifestazione convocata oggi da Fdi dal titolo 'L'Italia non è morta', stesso slogan scelto due giorni fa da Forza Nuova. Un evento quello di oggi al quale ha aderito anche il mondo che fa riferimento al Generale Vannacci e promosso dal modenese Robby Giusti (nella foto).





'L’estremizzazione delle posizioni, da qualunque parte provenga, rischia di rendere più difficile il ritorno alla normalità, che costituisce, invece, la risposta più forte e più efficace nei confronti di chi vorrebbe scardinare il nostro modello di convivenza e il nostro stile di vita.

Assistiamo in queste ore ad una dinamica nella quale ad una manifestazione di una parte segue una manifestazione della parte opposta: un meccanismo che rischia di alimentare ulteriormente il conflitto politico e sociale e che comporta, inoltre, un impegno gravosissimo per le forze dell’ordine, già messe a dura prova da giorni di fortissime tensioni e turni particolarmente pesanti - aggiungono i referenti Lega -. La scelta di Lega Modena di non aderire non nasce quindi da una minore sensibilità verso le vittime della tentata strage – alle quali continuiamo ad esprimere piena vicinanza – ma da quel senso di responsabilità che tradizionalmente Lega Modena ha sempre dimostrato nei momenti più difficili attraversati dalla nostra comunità. Lega Modena continuerà a perseguire una linea di concretezza, lavorando per avanzare idee e proposte capaci di produrre effetti positivi per la città, limitando per quanto possibile contrapposizioni ideologiche che in questo momento non aiutano Modena'.