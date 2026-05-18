'In una serata drammaticamente buia, abbiamo deciso, con profondo rispetto verso il dolore e la sofferenza provocati da un gesto folle, di far prevalere la luce della vita e la speranza della solidarietà'. Così, sui social Confcommercio Modena rivendica oggi la scelta di non aver annullato sabato sera la 'Cena in piazza Roma' organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Ristorazione. Proprio nel giorno della tragedia di via Emilia centro, a poche ore dalla strage, a meno di un chilometro dal luogo teatro dell'orrore, con quattro persone in fin di vita in ospedale, Confcommercio ha comunque messo a sedere a tavola oltre 300 persone, limitandosi ad annullare la parte degli spettacoli dal vivo e musica. Come dato conto da La Pressa, hanno comprensibilmente disertato l'evento il sindaco Mezzetti e tutti i componenti della sua giunta, presente invece l'ex sindaco e consigliere regionale Pd, Giancarlo Muzzarelli, foto sotto.
Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta
Sabato sera Confcommercio ha messo a sedere a tavola oltre 300 persone, limitandosi ad annullare la parte degli spettacoli
'In una serata drammaticamente buia, abbiamo deciso, con profondo rispetto verso il dolore e la sofferenza provocati da un gesto folle, di far prevalere la luce della vita e la speranza della solidarietà'. Così, sui social Confcommercio Modena rivendica oggi la scelta di non aver annullato sabato sera la 'Cena in piazza Roma' organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Ristorazione. Proprio nel giorno della tragedia di via Emilia centro, a poche ore dalla strage, a meno di un chilometro dal luogo teatro dell'orrore, con quattro persone in fin di vita in ospedale, Confcommercio ha comunque messo a sedere a tavola oltre 300 persone, limitandosi ad annullare la parte degli spettacoli dal vivo e musica. Come dato conto da La Pressa, hanno comprensibilmente disertato l'evento il sindaco Mezzetti e tutti i componenti della sua giunta, presente invece l'ex sindaco e consigliere regionale Pd, Giancarlo Muzzarelli, foto sotto.
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