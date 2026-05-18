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Strage di Modena, spuntano le mail di Salim a Unimore: 'Bastardi cristiani di me... Il vostro Gesù lo brucio'

Strage di Modena, spuntano le mail di Salim a Unimore: 'Bastardi cristiani di me... Il vostro Gesù lo brucio'

La replica: 'L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ritiene doveroso non commentare elementi o ricostruzioni che sono oggetto di accertamento'

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Un dettaglio emerso in queste ore getta una luca ancora più inquetante nel tragico investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena. Il 27 aprile 2021, Salim El Koudri, l'uomo che al volante della sua auto ha falciato otto passanti, riducendone quattro in fin di vita, ha scritto all'Università di Modena alcune mail che mostravano tutti i suoi problemi psicologici. Le quattro mail, anticipate da Il Giornale e riportate dall'Agi questa mattina, sono ora all'attenzione degli inquirenti e recitano: 'Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene'; 'Fatemi lavorare'; 'Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio'. Il tutto salvo poi scusarsi pochi minuti più tardi con una laconico: 'Mi dispiace per la maleducazione'.


'Con riferimento alla tragedia che ha colpito la città di Modena nelle scorse ore, nel pieno rispetto delle indagini in corso, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ritiene doveroso non commentare elementi o ricostruzioni che sono oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e degli organi investigativi. L’Ateneo riconferma la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti per tutti gli approfondimenti necessari, e non rilascerà ulteriori dichiarazioni' - così in una nota Unimore commenta la notizia.

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