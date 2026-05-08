Tragedia ieri sera alle 19 al Policlinico di Modena. Un paziente di Medicina interna, ricoverato al quinto piano, si è tolto la vita gettandosi da una finestra evidentemente non sigillata. Come noto, infatti le finestre dell'ospedale - per evitare gesti autolesionistici - sono apribili solo con una chiave a disposizione degli addetti sanitari, in questo caso qualcosa è sfuggito all'abituale controllo. Il corpo senza vita del paziente è stato recuperato nel terrazzino al primo piano. Inutili i soccorsi dei medici accorsi sul posto, l'uomo ha perso la vita nell'impatto. Sul posto la polizia di stato per i rilievi.
Nella foto il luogo della tragedia avvenuta ieri sera
Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore
Il corpo senza vita del paziente è stato recuperato nel terrazzino al primo piano, inutili i soccorsi
Tragedia ieri sera alle 19 al Policlinico di Modena. Un paziente di Medicina interna, ricoverato al quinto piano, si è tolto la vita gettandosi da una finestra evidentemente non sigillata. Come noto, infatti le finestre dell'ospedale - per evitare gesti autolesionistici - sono apribili solo con una chiave a disposizione degli addetti sanitari, in questo caso qualcosa è sfuggito all'abituale controllo. Il corpo senza vita del paziente è stato recuperato nel terrazzino al primo piano. Inutili i soccorsi dei medici accorsi sul posto, l'uomo ha perso la vita nell'impatto. Sul posto la polizia di stato per i rilievi.
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