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Stangata biglietto del bus: ora è ufficiale, la giunta di Modena ha approvato la delibera ieri

Stangata biglietto del bus: ora è ufficiale, la giunta di Modena ha approvato la delibera ieri

Stanziamento di 200 mila euro che permette di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti annuali, mensili e del multicorsa senior

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Dal 1° agosto entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico urbano di Modena. La Giunta comunale, nella seduta di ieri ha infatti approvato l'adeguamento tariffario del servizio, accompagnandolo con uno stanziamento di 200 mila euro che permette di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti annuali, mensili e del “multicorsa senior”.

'L'impegno a sterilizzare gli aumenti degli abbonamenti mensili e annuali per il prossimo triennio fa parte delle politiche che come amministrazione mettiamo in campo per sostenere e promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, puntando in particolare sugli abbonati, dai lavoratori agli studenti – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti - Assieme a questo ricordo anche i progetti di 'EcoMove 2030' che verranno finanziati dalle risorse del Ministero per l'Ambiente e che abbiamo recentemente presentato. Dalla previsione di tre nuove linee serali, all'acquisto di nuovi mezzi elettrici, dalla riqualificazione delle pensiline all'estensione della filovia anche in via Vittorio Veneto per completare il quadrante nord-sud con mezzi a emissioni zero fino alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel deposito di Modena per consentire la ricarica elettrica: sono questi i tasselli di un piano di medio periodo che ci porterà, entro il 2029, a rafforzare il trasporto pubblico.

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Per farlo servono ingenti quantità di risorse e contiamo quindi di avere tra pochi giorni buone notizie sull'accoglimento da parte del Ministero del nostro progetto'.


'Dal 1° agosto il biglietto di corsa semplice passerà quindi da 1,50 a 2 euro, anche il biglietto acquistato a bordo con bancomat o carta di credito costerà 2 euro mentre per quello acquistato a bordo in contanti si pagheranno 2,70 euro. Questo a parziale recupero dell’inflazione che, nell’ultimo decennio, è salita del 23% circa. Grazie all'intervento del Comune, invece, gli abbonati continueranno a pagare gli stessi importi in vigore dal 2016 per l'abbonamento annuale ordinario (260 euro), senior (208 euro) e under 27 (240 euro) e per l'abbonamento mensile (32 euro). Resterà invariato anche il costo del “multicorse senior”, mantenuto a 12 euro - spiega il Comune -. Le risorse che vanno a sterilizzare gli abbonamenti, come condiviso con le organizzazioni sindacali nei mesi scorsi, provengono dai maggiori dividendi di Hera del 2025 e l'amministrazione comunale si impegna a confermare questa sterilizzazione per il prossimo triennio. La revisione, proposta da Seta e valutata favorevolmente dall'Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo), tiene conto dell’incremento dell'inflazione e dell’aumento dei prezzi dei carburanti, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica del servizio di trasporto pubblico locale, il cui costo deve per legge essere coperto dagli introiti tariffari per il 35%.

Nell'ambito dell'adeguamento tariffario, Seta si impegna infine a confermare e sviluppare le attuali promozioni commerciali, ampliare la disponibilità dei titoli acquistabili attraverso App e canali digitali, introdurre nuovi titoli giornalieri e plurigiornalieri dedicati anche ai turisti e potenziare ulteriormente i canali di acquisto e ricarica dei titoli di viaggio'.

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