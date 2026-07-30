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Modena, il cesto delle eccellenze del Mercato Albinelli alla campionessa olimpica Flora Tabanelli

Modena, il cesto delle eccellenze del Mercato Albinelli alla campionessa olimpica Flora Tabanelli

La giovanissima atleta, classe 2007, è stata circondata da stima e applausi e ha raccontato che prosegue negli allenamenti, anche in vista delle Olimpiadi 2030

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Il Mercato Albinelli ha conferito il terzo “Cesto delle Eccellenze” alla atleta campionessa olimpica Flora Tabanelli, cresciuta nel nostro Appennino e grandissima medaglia di bronzo nel “Big Air” ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, la disciplina più spettacolare e adrenalinica dello sci freestyle.

Il Cesto delle Eccellenze è un format simbolico che prevede la consegna di un cesto di ottimi prodotti di alta qualità a personaggi che hanno portato e portano valore al territorio modenese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con IDEAS4U Marketing & Comunicazione, che si occupa della comunicazione e promozione del Mercato storico cittadino.

'Flora Tabanelli è un’atleta di grande valore ed è soprattutto un esempio di passione e tenacia per le giovani generazioni e siamo veramente orgogliosi che ci sia venuta a trovare nel nostro Mercato, che è anch’esso un luogo che esprime eccellenza', evidenzia Alessandro Neviani, vicepresidente dell’Albinelli.

La giovanissima atleta, classe 2007, è stata circondata da stima e applausi e ha raccontato che prosegue negli allenamenti, anche in vista delle Olimpiadi 2030, che si terranno in Francia. Flora ha conseguito la maturità questo anno e sta pensando all’iscrizione universitaria.

'Nel cesto abbiamo messo anche i mirtilli dell’Appennino, il Parmigiano che va benissimo per la nutrizione degli atleti, l’oro nero di Modena (Aceto Balsamico Tradizionale) e tanti altri prodotti speciali che il nostro Mercato offre', dice Sergio Romagnoli, Direttore del Mercato.

Anche il Comune di Modena ha portato il suo saluto con la presenza dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, che ha stretto la mano alla campionessa.

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