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Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

E' un giocatore della Pieve Nonantola, appena arrivato dal Progresso, Salvatore Ciccarelli, attaccante del 2006, il figlio di Monica

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E' un giocatore della Pieve Nonantola, appena arrivato dal Progresso, Salvatore Ciccarelli, attaccante del 2006, il figlio di Monica Esposito, la donna morta oggi dopo l'attentato di Salim El Koudri che aveva travolto lo scorso maggio, in pieno centro a Modena, 8 persone. La donna, 55 anni, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.

Questo il comunicato della società granata: 'Il G.S. La Pieve Nonantola esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto al nostro giocatore Salvatore Ciccarelli ed i suoi famigliari in questo difficile momento'. Ciccarelli ha giocato anche nelle giovanili del Nonantola.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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