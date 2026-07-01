Tragedia sfiorata oggi pomeriggio sulla Nuova Estense tra Pozza e Colombaro. A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute su buona parte della provincia di Modena, un albero di grosse dimensioni e di circa 20 metri d’altezza, è crollato sulla carreggiata colpendo un'auto che procedeva in direzione Maranello. Fortunatamente si sono registrati solo danni alla vettura e la conducente è rimasta illesa. Traffico bloccato in direzione Modena, una ulteriore tegola alla già difficile situazione della viabilità provinciale, in sofferenza per il cantiere della Complanare.
Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa
Un albero di grosse dimensioni e di circa 20 metri d’altezza, è crollato sulla carreggiata colpendo un'auto che procedeva in direzione Maranello
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Aumentano i giorni d'attesa per gli interventi programmati: Modena tra le realtà più critiche in Emilia'
Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena
Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri
Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile
Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativiArticoli Recenti
Modena, si moltiplicano i blackout, Hera: 'In estate aumento fisiologico delle interruzioni'
Agente della polizia locale morto a Milano, bandiere a mezz'asta a Modena
Ondata di calore: aumento anche del 40% di anziani al PS
Cra IX gennaio, impianto di raffrescamento ammalorato, attività compromesse, ok a lavori urgenti