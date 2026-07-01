Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio sulla Nuova Estense tra Pozza e Colombaro. A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute su buona parte della provincia di Modena, un albero di grosse dimensioni e di circa 20 metri d’altezza, è crollato sulla carreggiata colpendo un'auto che procedeva in direzione Maranello. Fortunatamente si sono registrati solo danni alla vettura e la conducente è rimasta illesa. Traffico bloccato in direzione Modena, una ulteriore tegola alla già difficile situazione della viabilità provinciale, in sofferenza per il cantiere della Complanare.