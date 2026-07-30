Il Pd: 'Corteo per Monica Esposito, trasformata una tragedia in un'occasione di propaganda politica'

'La fiaccolata organizzata ieri sera in ricordo di Monica avrebbe dovuto rappresentare un momento di raccoglimento, di vicinanza alla famiglia e di condivisione del dolore di un'intera comunità, purtroppo, ancora una volta, qualcuno ha scelto di trasformare una tragedia in un'occasione di propaganda politica'.A dirlo sono il capogruppo e segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini, assieme ai due vicecapigruppo Stefano Manicardi e Federica Di Padova su quanto avvenuto ieri sera

'Come Partito Democratico rinnoviamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa di Monica e ci stringiamo con sincera vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile vicenda, continuando a chiedere che sia fatta piena luce sui fatti e che la giustizia accerti tutte le responsabilità - proseguono Lenzini, Manicardi e Di Padova - esprimiamo inoltre il nostro apprezzamento verso l'Amministrazione comunale, che in questi mesi ha saputo accompagnare il lutto della città con rispetto, equilibrio e senso delle istituzioni, mantenendo sempre al centro la dignità delle vittime e delle loro famiglie'.'Proprio per questo riteniamo quanto accaduto ieri sera ancora più grave - sottolineano i dem - una manifestazione nata per ricordare Monica è stata piegata a una narrazione politica che nulla aveva a che fare con il raccoglimento e con il rispetto dovuto alla sua memoria'.'Quanto accaduto a Luca Signorelli è emblematico.Celebrato come eroe anche da chi ha organizzato la fiaccolata, per il coraggio dimostrato nel tentativo di fermare l'attentatore, ieri è stato contestato dagli organizzatori e costretto ad allontanarsi per aver semplicemente chiesto di non cedere all'odio - aggiungono - questa è la dimostrazione più evidente di come, per qualcuno, conti più la propaganda politica del rispetto per le persone e per la verità. La memoria di Monica non appartiene a una parte politica, ma alla sua famiglia, a Modena e a tutti coloro che, con rispetto e responsabilità, chiedono giustizia - concludono Lenzini, Manicardi e Di Padova - per questo respingiamo con fermezza ogni tentativo di appropriarsi del dolore collettivo o di utilizzare una tragedia per alimentare divisioni e consenso, credendo che il modo migliore per onorarla non sia trasformare il suo ricordo in scontro politico, ma continuare a lavorare insieme per una città più sicura, unita e giusta'.