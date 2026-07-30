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Modena, Orsa denuncia: 'Il biglietto a bordo a 2,70 euro sarà difficile da gestire e meno sicuro'

Modena, Orsa denuncia: 'Il biglietto a bordo a 2,70 euro sarà difficile da gestire e meno sicuro'

'Gli autisti saranno infatti costretti a contare le monete, verificare il denaro consegnato dai passeggeri e calcolare il resto da restituire'

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La segreteria regionale Orsa Trasporti ha trasmesso oggi una nota formale a Seta, ad aMo, all'Agenzia della Mobilità di Reggio e, per conoscenza, ai Comuni di Modena e Reggio Emilia, per segnalare le criticità operative derivanti dall'entrata in vigore, dal primo agosto 2026, della nuova tariffa del biglietto urbano acquistato a bordo, fissata a 2,70 euro.

 

'La scelta di un importo non arrotondato comporterà, durante il servizio, un aggravio delle operazioni a carico del personale di guida. Gli autisti saranno infatti costretti a contare le monete, verificare il denaro consegnato dai passeggeri e calcolare il resto da restituire, senza peraltro poter disporre di una quantità illimitata di monete per soddisfare ogni richiesta di resto. Ciò rischia di generare ulteriori rallentamenti, discussioni con l'utenza e situazioni di disagio che possono rappresentare un elemento di distrazione rispetto al compito principale del conducente: garantire la sicurezza della guida, dei passeggeri e della circolazione stradale - afferma Luigi Sorrentino -. Per queste ragioni, Orsa Trasporti ha chiesto agli enti competenti di valutare l'adozione di una tariffa a cifra tonda, così da semplificare le operazioni di vendita a bordo ed eliminare la necessità di gestire il resto. Qualora, invece, l'importo di 2,70 euro venisse confermato, Orsa ha richiesto che venga formalmente previsto che agli autisti non possa essere contestata la mancata vendita del titolo di viaggio quando questa sia determinata dalla necessità di garantire la sicurezza della guida e la regolarità del servizio. Confidiamo in un rapido riscontro da parte di Seta, delle Agenzie della Mobilità e delle Amministrazioni interessate, affinché venga individuata una soluzione capace di coniugare efficienza del servizio, tutela dei lavoratori e massima sicurezza per l'utenza. La sicurezza del trasporto pubblico non può e non deve essere messa in secondo piano'.

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