‘Modena, la fiaccolata per Monica Esposito si trasforma in caos e comizi per la sicurezza'

Giovanni Esposito ha iniziato il proprio intervento attaccando l'ex sindaco Muzzarelli e la sua scelta di concedere allo scadere del proprio mandato, la proroga trentennale alla concessione a titlo gratuito alla comunità islamica dell'edificio di proprietà comunale, sede della moschea in via delle Suore e ha accusato Mezzetti di rappresentarne la continuità politica e di governo.
A rompere la direzione della serata è una donna dal pubblico che chiede il microfono esprimendo stupore per la direzione assunta dalla serata e riportando l’attenzione sul motivo originario dell’incontro. 'Ero venuta qui per rendere omaggio a Monica, all'esempio che con il suo gesto d'amore, donando gli organi, ha voluto dare. Sono d'accordo con quanto hanno detto Giovanni e Mattia sulla sicurezza, ma non mi aspettavo una manifestazione così', ha detto.
'I suo gesto non era un attacco agli Italiani'- afferma. Parole sufficienti per scatenare indignazione. Diversi lo accusano di giustificare il gesto e di andarsene. I toni si alzano, insieme allo scontro verbale. Al punto che la Digos è chiamata ad intervenire, ma solo per placare gli animi ed evitare che lo scontro verbale tra Signorelli e uno dei presenti portasse ad un contatto fisico. L serata ormai è fuori controllo, l'occasione per un momento di unità e silenzioso cordoglio è persa d è chiaro che non si può recuperare. Aveva preso una piega irreversibile, non certo quella immaginata, non quella promessa e promossa. Esposito a parlare un ragazzo musulmano, marocchino di seconda generazione, che ha portato una testimonianza sincera: 'Mi vergogno e mi arrabbio quando un mio connazionale commette reati.
Gli interventi tornano sul terreno della sicurezza. Mattia Meschieri, del comitato Modena Merita di più, parla delle segnalazioni quotidiane raccontando anche del sopralluogo fatto un'ora prima al parco Ferrari dove gli accampamenti abusivi ed i bivacchi determinano una situazione di degrado ed insicurezza fuori controllo. Una situazione della sicurezza drasticamente peggiorata anche quella che emerge dalle parole di un giovane modenese: 'Modena e i suoi parchi erano un sogno per me bambino e ragazzino, Oggi l'insicurezza regna sovrana ed viviamo nel paradosso di essere perseguiti più dei delinquenti. Sono accusato di lesioni personali nel momento in cui a scuola usai lo spray al peperoncino per difendermi da una aggressione da parte di un gruppo e sono stato rapinato tre volte da gruppi di nordafricani quando lavoravo per ust Eat, facendo le consegne. Ho sempre denunciato ma senza alcun esito'.
Molti, vedendo che la serata era altra da quella attesa, hanno iniziato ad abbandonare Piazza Grand, lasciando poco prima delle ore 22 un centinaio di persone sul posto. Tra questi anche i volti esterefatti di acuni esponenti politici presenti, tra cui i capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia Giovanni Bertoldi e Luca Negrini. Una occasione persa per alcuni, una delusione per altri, un momento comunque di condivisione per di chiedere giustizia e verità per altri. Intorno alle 22 tutti verso casa
Nella foto, parte delle persone presenti e, nei riquadri, sopra un momento dello scontro verbale tra Luca Signorelli e alcuni partecipanti e, sotto, Giovanni Esposito.