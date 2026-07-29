Trasporto scolastico in Emilia Romagna, abbonamenti a 15 euro per famiglie con Isee sotto ai 30mila euro

La Regione Emilia Romagna conferma anche per gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028 'Salta su!', la misura che mette a disposizione di studentesse e studenti abbonamenti gratuiti e agevolati per viaggiare con i mezzi pubblici nel percorso casa-scuola.

È rivolta alle alunne e agli alunni residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, compresi quelli frequentati fuori regione. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono confermati gli abbonamenti gratuiti; per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp le agevolazioni sono riconosciute ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro.

Da quest'anno, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp, con requisito ISEE, è previsto il versamento di una quota di adesione una tantum di 15 euro per ciascun anno scolastico, mentre fino allo scorso anno l'abbonamento era gratuito.

Per sostenere la misura anche nel biennio 2026-2028, la Regione mette a disposizione oltre 28,7 milioni di euro. Nell'anno scolastico 2024-2025 'Salta su!' ha consentito alle famiglie un risparmio medio compreso tra 300 e 600 euro per ciascun figlio, in base all'abbonamento utilizzato. Anche la campagna 2025-2026, ancora in fase di rendicontazione, conferma l'ampia adesione all'iniziativa: le domande presentate sono state 119.214, di cui 84.196 per studentesse e studenti delle scuole superiori. Sono state inoltre 957 le domande di rimborso presentate da studenti iscritti a istituti scolastici fuori regione.

