Emilia Romagna, nasce la nuova Forza Italia targata Vignali: nel team due modenesi, Platis e Coppi

A poco più di un mese dalla sua elezione a coordinatore regionale di Forza Italia, il capogruppo nell’Assemblea legislativa regionale Pietro Vignali ha presentato la squadra dei responsabili di settore che lo affiancherà nella guida del partito in Emilia-Romagna. Per la provincia di Modena entrano nella squadra esecutiva regionale Antonio Platis, storico dirigente modenese e perno organizzativo già nei precedenti mandati regionali e Francesco Coppi, manager di un’importante multinazionale con esperienze di vertice in forze politiche moderate e di centro.

Ecco i responsabili di settore nominati dal coordinatore Pietro Vignali

Rosaria Tassinari - Vicecoordinatore con delega alla Romagna

Matteo Fornasini - portavoce (assessore del Comune di Ferrara a bilancio, promozione del territorio, turismo e agricoltura già consigliere circoscrizionale e consigliere comunale nonché presidente della commissione bilancio e affari istituzionali).

Gianarturo Leoni - dipartimenti (manager in società pubbliche private, con importanti esperienze politiche ed amministrative quali capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, consigliere comunale e Vicesindaco di Busseto).

Valeria Benaglia - comunicazione (manager specializzata in comunicazione pubblica e politica, ha fondato e gestisce un'agenzia che da oltre 20 anni si occupa di marketing politico e territoriale e destination marketing.

Ha fondato ed è tuttora impegnata con ruoli di vertice in diverse importanti associazioni culturali).

Valentina Castaldini - principi, valori e memoria storica (consigliere regionale per la seconda volta e questore dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con un passato da consigliere comunale a Bologna e incarichi nazionali e ministeriali)

Antonio Platis - organizzazione (perno organizzativo del partito a livello regionale già da dieci anni con in passato l’incarico per gli enti locali e con alle spalle diverse esperienze in Consigli comunali e nel consiglio provinciale del territorio di Modena dove è tuttora tra le figure più rappresentative del partito).

⁠Francesco Fersini - adesioni (in Forza Italia dal 2001, avvocato specializzato in diritto amministrativo e vicecoordinatore provinciale di Ferrara).

Davide Ganapini - elettorale (dirigente di banca, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Emilia con in passato esperienze da consigliere comunale e consigliere provinciale).

⁠Francesco Grassi - formazione (imprenditore nel settore dell’edilizia e vice sindaco di Bellaria dove è stato anche consigliere comunale).

⁠Francesco Coppi - rapporti con alleati (dirigente Affari Legali Sud-Europa di un’importante multinazionale americana, ha avuto diverse esperienze anche come massimo responsabile regionale in altre formazioni di area moderata di centro).

⁠Carlo Giovanni Capelli - enti locali (dirigente veterinario in pensione già sindaco di Castel San Giovanni per dieci anni, presidente del distretto sanitario di Ponente a Piacenza e attualmente consigliere comunale sempre a Castel San Giovanni).