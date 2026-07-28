Situazione vergognosa al Parco Ferrari di Modena. Il parcheggio che si affaccia su via Emilia ovest è stato trasformato da settimane in un accampamento abusivo con tende e bivacchi. Una situazione che col passare dei giorni, a fronte del mancato sgombero, si è aggravata. Panni stesi, auto e furgoni trasformati in alloggi di fortuna e persone che dormono coperte di stracci. Una situazione che i residenti denunciano da giorni e che ciclicamente si ripete rendendo il parcheggio e quell'area del parco impraticabile.
Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio
Il parcheggio che si affaccia su via Emilia ovest è stato trasformato da settimane in un accampamento abusivo con tende e bivacchi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria
Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito
Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni
Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesaArticoli Recenti
Moschea via delle Suore: il Comitato Sacca chiede il 'ritorno' di 335.000 euro
Caldo estremo in arrivo: Modena verso i 40 gradi, l'allarme di Lombroso
Cimitero di Saliceto Panaro, a 10 giorni dal temporale l'albero resta abbattuto sulle tombe distrutte
Pavullo, Manuel Quattrini è il nuovo direttore di Cia Emilia Romagna