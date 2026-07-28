Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Situazione vergognosa al Parco Ferrari di Modena. Il parcheggio che si affaccia su via Emilia ovest è stato trasformato da settimane in un accampamento abusivo con tende e bivacchi. Una situazione che col passare dei giorni, a fronte del mancato sgombero, si è aggravata. Panni stesi, auto e furgoni trasformati in alloggi di fortuna e persone che dormono coperte di stracci. Una situazione che i residenti denunciano da giorni e che ciclicamente si ripete rendendo il parcheggio e quell'area del parco impraticabile.



