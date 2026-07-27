Attentato di Modena, omicidio di Monica Esposito: domani lutto cittadino

Proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, martedì 28 luglio, quando si terranno le esequie di Monica Esposito, la donna deceduta in seguito all’attentato del 16 maggio. Lo ha deciso il sindaco Massimo Mezzetti per unirsi al dolore dei familiari ed esprimere il profondo cordoglio di tutta la Città di Modena, dell'Amministrazione e del Consiglio comunale.

Per l’intera giornata di domani, nelle sedi e sugli edifici comunali, le bandiere saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto. Sospese anche tutte le manifestazioni e gli eventi a carattere pubblico organizzati dal Comune di Modena.

'Il lutto cittadino è l'espressione partecipe di questa città e di tutti i modenesi al grandissimo dolore che stanno vivendo i familiari di Monica Esposito – ha dichiarato il sindaco Massimo Mezzetti - Modena è accanto a loro e non dimenticherà mai quanto accaduto il 16 maggio, l'attentato che ha colpito così duramente questa famiglia e ha causato ferite irreversibili ad altre persone che passeggiavano inconsapevoli in un sabato di primavera. Come Comune di Modena – ha concluso - continueremo a chiedere che sia fatta piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo crimine terribile, nel rispetto della legge e della memoria di chi è rimasto ucciso, come Monica, e ferito'.

Nell’ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino, il sindaco invita anche tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché i titolari di attività commerciali e artigianali della città di Modena a esprimere la propria adesione al lutto cittadino attraverso forme autonome di partecipazione.

I funerali di Monica Esposito si terranno martedì 28 luglio alle ore 10.30 presso l'Abbazia di Nonantola. Parteciperanno il sindaco e una rappresentanza della Giunta.

