Credibilità e affidabilità, La Pressa ottiene 95 punti su 100 da NewsGuard

Come funziona NewsGuard

Un importante riconoscimento è giunto in questi giorni a La Pressa da parte di NewsGuard, l'autorevole organizzazione internazionale che valuta l'affidabilità dei giornali e siti di informazione allo scopo di censurare fake news e siti non affidabili.La Pressa è considerata una fonte di informazione generalmente affidabile da NewsGuard, organizzazione che impiega giornalisti qualificati per valutare e analizzare migliaia di siti di notizie sulla base di criteri di credibilità e trasparenza.NewsGuard utilizza nove criteri giornalistici per valutare ogni sito. Il punteggio che ci è stato assegnato - secondo appunto i criteri di credibilità e affidabilità - è di 95 punti su 100.La Pressa ha soddisfatto 8 dei 9 criteri giornalistici fissati da NewsGuard per valutare ogni sito tra i quali non pubblicare contenuti falsi, raccogliere e presentare le informazioni in modo responsabile, correggere o chiarire regolarmente gli errori, gestire in modo responsabile la differenza tra notizie e opinioni, evitare titoli ingannevoli, divulgare la proprietà e il finanziamento, etichettare chiaramente la pubblicità, rivelare chi è responsabile (compresi eventuali conflitti di interesse) e fornire i nomi dei creatori di contenuti insieme a informazioni di contatto o biografiche.Risulta al momento non soddisfatto solamente il criterio che prevede i fornire informazioni sugli autori dei contenuti, dal momento che è risultato che molti articoli sono attribuiti alla redazione in generale e non al singolo autore.Per ogni sito analizzato, NewsGuard fornisce oltre 30 categorie di metadata descrittivi, inclusa una spiegazione della valutazione del sito su ciascuno dei nove criteri di NewsGuard, un’indicazione della sua inclinazione politica, descrizioni degli argomenti trattati, tipologie di disinformazione che ha pubblicato e altro ancora. Le valutazioni vengono aggiornate continuamente, ad esempio quando i siti cambiano proprietà o adottano nuove pratiche editoriali.Ogni valutazione passa attraverso un processo di stesura e revisione in più fasi: ciascuna scheda di analisi viene scritta e controllata da più analisti ed editori e la fase conclusiva comprende una revisione da parte di tutto lo staff, prima della pubblicazione.Ogni valutazione negativa di un sito rispetto a un determinato criterio è accompagnata da un’analisi dettagliata che riporta nomi e formazione di tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione della scheda stessa o alle sue modifiche.In ogni scheda informativa NewsGuard esplicita in dettaglio la logica alla base della valutazione, inclusi esempi e citazioni a sostegno del giudizio espresso.Prima di pubblicare una valutazione, l’editore del sito viene contattato e informato di eventuali criteri di NewsGuard che il sito potrebbe non aver soddisfatto.Gli editori possono discutere e affrontare eventuali problemi rilevati, contestare la valutazione o fornire commenti da includere nella scheda.Per saperne di più sulle valutazioni: www.newsguardtech.com