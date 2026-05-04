Sicurezza, Paradisi (Pd) a La Pressa: 'Non ho detto colpa del Governo'. Ma ha detto 'Dal Governo fallimento su tutta la linea'

Oggi sono intervenuto sul tema della sicurezza in provincia di Modena. Il quotidiano La Pressa ha titolato: “Furti a raffica a Castelfranco, il segretario del Pd: ‘Colpa del Governo’” frase non contenuta nel mio comunicato, che ha però generato una serie di commenti, tra cui alcuni che mi auguravano un TSO oltre a svariate offese di varia natura. Proviamo a fare chiarezza.1. Le forze che sostengono il governo Meloni hanno vinto le elezioni mettendo al centro la sicurezza. Dopo quasi quattro anni di governo e quattro decreti sicurezza, i risultati sono oggettivamente scarsi. I cittadini si sentono più sicuri di prima?2. La sicurezza e l’ordine pubblico sono competenza statale, non comunale. Non a caso, quando erano all’opposizione, le stesse forze politiche chiedevano le dimissioni del ministro Lamorgese ad ogni episodio criminale. I Comuni possono ad esempio implementare la videosorveglianza, ma non hanno alcuna voce in capitolo sulla dotazione delle forze dell’ordine sul territorio che spesso non sono adeguate ai territori che devono presidiare.3. I Comuni vorrebbero assumere più agenti di Polizia Locale, ma sono vincolati da normative rigidissime che spesso non consentono nemmeno di sostituire chi va in pensione. Stralciare le assunzioni di polizia locale da questi vincoli sarebbe una riforma semplice.Non è mai stata fatta.I Comuni possono fare la loro parte e nella stragrande maggioranza la fanno. Ma senza scelte politiche coerenti da parte di chi governa, quella parte rischia di non bastare.Massimo Paradisi - segretario Pd Modena