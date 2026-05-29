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Il 'sacrificio' di Massimo

Il 'sacrificio' di Massimo

Come nel ringraziamento post elezioni, il sindaco di Modena ha partecipato alla celebrazione islamica con migliaia di fedeli in un padiglione della fiera. Donne divise rispetto alla platea centrale di uomini

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C'è stato anche il saluto del sindaco Mezzetti all'appuntamento più importante dell’anno per la comunità musulmana modenese. Mercoledì i padiglioni di ModenaFiere, in via Virgilio, hanno aperto le porte a migliaia di fedeli provenienti da tutta la provincia per la celebrazione dell’Eid al-Adha, la 'Festa del Sacrificio' e il primo cittadino era presente per un saluto. Esattamente come successe dopo le elezioni amministrative di due anni fa che lo elessero a sindaco. Stesso padiglione, stessa platea centrale di soli uomini, con le donne, in assoluta minoranza numerica, obbligate in spazi marginali, ai lati, ben delimitati da nastri divisori rossi e bianchi, come prevedono le regole che si rifanno alla Sharia. In questo caso, però, nessun annuncio ufficiale sulla presenza del sindaco da parte del Comune, nessun comunicato, nessun post sui social ufficiali del sindaco, né prima né dopo, come spesso accade per gli eventi in cui il sindaco è presente e interviene. Le uniche informazioni ma solo sulla presenza e non su quanto detto, emergono solo grazie alle foto pubblicate sulla pagina social della comunità islamica facente riferimento alla Moschea su area comunale (come quella dei padiglioni fieristici), in via delle Suore, alla quale, lo ricordiamo, Giancarlo Muzzarelli, con un atto fuori dall'ordinario, a due giorni dalle elezioni che portarono Massimo Mezzetti a diventare sindaco con il record di voti, decise di prolungare la concessione in essere. Dopo pochi giorni da quello straordinario risultato il sindaco Mezzetti si recò all'evento della comunità musulmana al quartiere fieristico per un saluto e un ringraziamento per il contributo dato.

Foto pubblicate da pagina FB Comunità Islamica modenese

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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