Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

'Che gente che c'è nella foto insieme a Pasini... pensare che governeranno Vignola. Comunque il voto è sacro e io/noi siamo stati bocciati. Il ballottaggio ci aiuterà a recuperare ma mai così tanto'. A scrivere queste parole in una chat Whatsapp parallela del Pd con circa 120 membri è proprio il sindaco uscente di Vignola Emilia Muratori. Parole che lasciano trasparire tutta l'amarezza per l'esito elettorale di ieri che ha visto la Muratori stessa incassare il 31,7% contro il 47,9% del candidato di centrodestra Pasini. Nella chat denonominata 'Riflessione politica' la Muratori chiude quindi ogni possibilità rispetto a una 'remuntada' al secondo turno e delle sue parole è stato subito fatto uno screenshot diffuso poi in diverse chat vignolesi. Una analisi ben diversa rispetto a quella ottimistica fatta dal Pd di Massimo Paradisi ieri che si è detto certo di una 'mobilitazione ampia e partecipare' in grado di ribaltare l'esito del primo turno.

g.leo.

