Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voto a Vignola e Montese: affluenza al 45% alle 23

Voto a Vignola e Montese: affluenza al 45% alle 23

A Vignola alle 23 è stata del 45,3% contro il 54,6% di cinque anni fa. A Montese si passa invece dal 57% di cinque anni fa, al 49,8% di oggi

1 minuto di lettura
Resta bassa l'affluenza a Vignola e Montese. A Vignola alle 23 è stata del 45,3% contro il 54,6% di cinque anni fa. A Montese si passa invece dal 57% di cinque anni fa, al 49,8% di oggi. Si vota anche domani fino alle 15.
A Vignola in campo quattro candidati per la carica di sindaco: Roberto Adani (lista civica 'Adani, un vignolese sindaco'), Enzo Cavani (civica 'Vignola Cambia'), Emilia Muratori (partiti di centrosinistra e civiche), Angelo Pasini (partiti di centrodestra e civiche).
A Montese gli elettori dovranno scegliere tra due candidati sindaci civici: Daniele Berti e Carlo Castagnoli.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Elezioni a Vignola e Montese, crolla l'affluenza: alle 19 -10% rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, crolla l'affluenza: alle 19 -10% rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Vignola, Stefano Bonaccini chiude la campagna a sostegno della Muratori

Vignola, Stefano Bonaccini chiude la campagna a sostegno della Muratori

Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Articoli Recenti Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

Sicurezza a Castelfranco Emilia, lettera aperta del sindaco: 'Non ci giriamo dall'altra parte'

Sicurezza a Castelfranco Emilia, lettera aperta del sindaco: 'Non ci giriamo dall'altra parte'