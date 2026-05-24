Voto a Vignola e Montese: affluenza al 45% alle 23
A Vignola alle 23 è stata del 45,3% contro il 54,6% di cinque anni fa. A Montese si passa invece dal 57% di cinque anni fa, al 49,8% di oggi
A Vignola in campo quattro candidati per la carica di sindaco: Roberto Adani (lista civica 'Adani, un vignolese sindaco'), Enzo Cavani (civica 'Vignola Cambia'), Emilia Muratori (partiti di centrosinistra e civiche), Angelo Pasini (partiti di centrodestra e civiche).
A Montese gli elettori dovranno scegliere tra due candidati sindaci civici: Daniele Berti e Carlo Castagnoli.
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