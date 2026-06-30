Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Riconosciuto il valore professionale e umano del farmacista che ha salvato la vita a un cittadino colto da arresto cardiaco nella Farmacia Vittorio Veneto

3 minuti di lettura

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena e Federfarma Modena hanno conferito un encomio al dottor Vincenzo Misley, titolare della Farmacia Vittorio Veneto di Vignola, per il tempestivo e determinante intervento che ha consentito di salvare la vita a un cittadino colto da un grave malore all'interno della farmacia.

La targa è stata consegnata questa mattina dal presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, Marco Bavutti, e dal presidente di Federfarma Modena, Fabrizio Violi, quale segno di riconoscenza dell'intera professione farmaceutica modenese.


Nei giorni scorsi la vicenda ha suscitato profonda attenzione nella comunità: il dottor Misley, trovandosi di fronte a una situazione di arresto cardiaco, è intervenuto con lucidità e competenza praticando un massaggio cardiaco protratto per oltre dieci minuti, fino all'arrivo dei soccorsi sanitari. Un'azione decisiva che ha consentito all'uomo di riprendere conoscenza e di essere successivamente affidato alle cure del personale del 118.

Con questo riconoscimento, oltre a valorizzare il gesto del professionista, Ordine e Federfarma Modena intendono rimarcare anche il ruolo che le farmacie svolgono quotidianamente come presidi sanitari di prossimità, capaci di garantire assistenza, ascolto e interventi immediati a tutela della salute dei cittadini.


'L'intervento del dottor Misley rappresenta in modo esemplare i valori che contraddistinguono la professione del farmacista: competenza, senso di responsabilità, vicinanza alle persone e capacità di agire con tempestività nei momenti più critici.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Attraverso questo encomio desideriamo esprimere la gratitudine dell'intera comunità professionale e sottolineare il ruolo fondamentale che le farmacie territoriali svolgono ogni giorno all'interno del sistema sanitario. Quanto accaduto a Vignola dimostra concretamente come la farmacia sia un presidio di salute indispensabile per i cittadini e per il territorio', dichiarano Marco Bavutti e Fabrizio Violi.


'Ringrazio di cuore Federfarma Modena e l'Ordine dei Farmacisti per questo riconoscimento, che va ben oltre ogni aspettativa. Non mi aspettavo un attestato di questo tipo, perché ritengo di aver semplicemente fatto il mio dovere nei confronti di una persona che si trovava in una situazione di estrema difficoltà - afferma Vincenzo Misley -. Mi auguro che questo episodio possa rappresentare uno stimolo soprattutto per i giovani colleghi. La professione del farmacista non si esaurisce certo nella gestione delle ricette o degli aspetti burocratici: è prima di tutto una professione sanitaria, che, se vissuta con il giusto spirito, sa regalare grandi soddisfazioni umane e professionali, capaci di compensare anche le difficoltà che quotidianamente affrontiamo. Il cuore del nostro lavoro è l'attenzione verso la persona e la piena consapevolezza del nostro ruolo di operatori sanitari.

Già dai primi anni Novanta, come Ordine dei Farmacisti di Modena, siamo stati tra i primi in Italia a promuovere corsi di primo soccorso rivolti agli iscritti, nella convinzione che una preparazione adeguata possa fare la differenza non solo nell'attività professionale, ma anche nella vita di tutti i giorni, quando ci si trova ad affrontare situazioni di emergenza. Il messaggio che vorrei lasciare ai colleghi è che dall'altra parte del banco non c'è mai semplicemente un cliente, ma una persona con la propria storia, paure, speranze: chi festeggia una nuova nascita, chi affronta una malattia difficile, chi vive un momento di grande fragilità. Mettere sempre la persona al centro del nostro lavoro è ciò che dà il vero senso alla professione e offre la gratificazione più grande: quella di tornare a casa, la sera, con la consapevolezza di aver fatto davvero qualcosa di importante per qualcuno'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: dieci anni dallo statuto comunale per la democrazia diretta

Vignola: dieci anni dallo statuto comunale per la democrazia diretta

Provette e contenitori per analisi, ora a pagamento in farmacia, CGIL: 'Il provvedimento va sospeso'

Provette e contenitori per analisi, ora a pagamento in farmacia, CGIL: 'Il provvedimento va sospeso'

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano: donati tre defibrillatori

Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano: donati tre defibrillatori

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Articoli Recenti 'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'

'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'

Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

Nuovo Cda Aimag, parla il sindaco Righi: 'Nessun accordo con Golinelli, Hera resta interlocutore fondamentale'

Nuovo Cda Aimag, parla il sindaco Righi: 'Nessun accordo con Golinelli, Hera resta interlocutore fondamentale'